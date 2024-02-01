美媒：川普若重返白宮 對中國大陸政策幕僚可能是「這4人」

美國新聞網站Axios 1日報導，前總統川普任內的部分中國事務首席專家並未打算再為「川普總統」工作，這給予新人機會。若他重返白宮，這些他身邊的人士將形塑其中國政策方向。

即使美中因台灣、間諜指控、科技管制、進口禁令和區域海事爭端而爭執，但兩國仍正維持雙邊關係穩定。若川普明年回鍋，他身邊的中國專家將在此一美中關係關鍵時刻，形塑「第二屆川普政府」的對中政策方向。

除揚言對中國製品祭出更高關稅，川普本人迄今在一連串競選造勢活動，幾未提及中國大陸。

目前還是競選季初期，但直到今年稍晚，川普競選團隊都不太可能建立1支實質的外交政策團隊。

Axios引述1位前川普政府官員報導，很多川普政府高官似乎沒興趣再替他工作。尤其是在自己（職業）生涯長期聚焦中國事務的那些人士。12位中國事務決策者、分析家、前川普政府官員與其他人士指稱，這也給予川普首任時，不屬於他核心集團的中國政策專家一大良機。

川普競選團隊則婉拒對該報導置評。

不過，前川普政府官員向Axios說，川普挑選助理及顧問等幕僚的頭號優先事項，在於個人的忠誠度，而非篩選具體政策立場。前川普政府官員和其他人士向Axios提到以下4人，包括美國前副總統錢尼的國安顧問葉望輝（Steve Yates）、五角大廈前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）、美國國務院政策規畫主任史金納（Kiron Skinner）與現任華府智庫哈德遜研究所學者余茂春。