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直男老公們產房驚人言論 接生護理師被惹毛：是我就離婚
生孩子可以說是女性一生中最大的身心挑戰。美國一名護理師近期在社群媒體上分享，自己在產房接生時常會聽到許多準爸爸的「直男言論」，讓她在一旁都快要聽不下去。女子將這些聽過的內容搞笑拍成影片po上網，吸引不少網友留言討論。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，拍影片上傳TikTok的女網友安娜（Anna Pascarella）是一名兒科護理師。她在影片中一人分飾多角，扮演這些直男爸爸在陪產時的傻眼行徑。其中最常見的就是捨不得花錢打無痛分娩（硬脊膜外麻醉），只因為打一次無痛分娩就要價5300美金（約16萬元台幣）。
影片中安娜假扮不同爸爸說：「真的有那麼痛嗎？」、「不用不用！她不用任何止痛藥」、「以後（陰部）看起來絕對會長得不一樣」、「幫我多縫（會陰）幾針縫緊點」，甚至還有人說打無痛分娩要16萬元「太奢侈」。不僅如此也有許多準爸爸不顧自己另一半還在產房奮鬥，抱怨自己等太久。
有人抱怨自己睡在椅子上背很痛、有人問為什麼生孩子要那麼久，還有準爸爸曾問過安娜：「孩子還要多久才會生出來？我真的好餓，想去吃東西」。有一名準爸爸甚至抱怨妻子生產時叫得太大聲，還有另一名準爸爸在妻子用力到嘔吐時質疑對方「真的有盡力嗎？」
安娜說如果是她自己的另一半做出這些行為，她一定會在填出生證明時順便填離婚協議書，不少網友也紛紛留言表示，這些行為已經不是不細心了，根本就可以說是冷血，如果自己是妻子也會很失望。
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