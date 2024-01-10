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遊隼號流失太多燃料 美公司承認首次登月任務將失敗

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

打造月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）的美國民營太空機器人公司Astrobotic今天表示，「遊隼號」流失太多燃料，「沒有機會（在月球）軟著陸」，對美國50年來首度將機器人送上月球的希望造成重大打擊。

Astrobotic估計，「遊隼號」還剩下可供飛行約40小時的燃料，該公司打算繼續運作這艘「太空船」，直到推進劑用盡。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）稍後表示，美國正將阿提米絲3號（Artemis 3）載人登月任務從2025年延後至2026年。這將是1972年「阿波羅」（Apollo）計畫最後一趟任務以來，美國將首批太空人送上月球。

他表示：「安全是我們的最優先考量，給阿提米絲團隊更多時間，克服首次發展、運作和整合的挑戰。」

NASA原計畫年底將4名太空人送上月球，後因技術問題將這項任務延至2025年9月，如今又延後至2026年。

Astrobotic將遊隼號固定在「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）的新「火神號」（Vulcan）火箭上方，美東時間昨天凌晨2時18分自佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space ForceStation）發射升空，之後成功與發射載具脫離。這是火神號火箭的第一次飛行。

數小時後，Astrobotic開始通報技術問題，先是推進系統故障，導致無法讓安裝於遊隼號頂部的太陽能板朝向太陽，充飽電池電力。不過Astrobotic表示，這個問題已解決。

Astrobotic說，「團隊繼續設法延長遊隼號的運作壽命」，工程師正在接收數據，並為和下次登月任務有關的零件和軟體測試太空飛行運作。

遊隼號原本預定抵達月球，然後繞行軌道數週，接著於2月23日降落在稱為「黏性灣」（SinusViscositatis）的中緯度地區。

目前只有少數國家的太空機構在月球上完成軟著陸。第一個是於1966年登月的蘇聯，再來是美國，美國仍是目前唯一將人類送上月球的國家。自2013年以來，中國已成功登陸月球3次。印度是最近一個在去年達成這項壯舉的國家。

太空人 美國 團隊

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