美最高院 受理川普選票除名案

美國聯邦最高法院五日同意受理前總統川普上訴科羅拉多州禁止他參加今年共和黨總統初選案，大法官裁決結果攸關今年美國總統大選發展。川普律師哈巴指稱，有信心保守派大法官卡瓦諾可為川普平反；卡瓦諾二○一八年獲川普提名，成為大法官。

哈巴四日晚間接受福斯新聞主播漢尼提訪問時針對本案說，川普在最高法院肯定輕鬆獲勝，對大法官有信心。她特別點名卡瓦諾為例，聲稱川普曾為其大法官任命案赴湯蹈火，如今卡瓦諾肯定會為川普挺身而出。

科州最高法院去年十二月十九日做出空前裁定，禁止川普列名今年科州共和黨總統初選選票，理由是美國憲法第十四修正案第三款規定，曾依憲法宣誓就職卻參與叛亂者禁止服公職；川普涉嫌煽動二○二一年一月國會山莊暴動，意圖顛覆美國政府。

共和黨科州黨部則透過委任律師塞庫洛訴請聯邦最高法院推翻科州最高法院裁決。法新社五日報導，目前九位最高法院大法官有三位是川普任命。川普律師主張，美國總統任職資格問題應由國會裁量，而非州法院。

紐約時報五日報導，最高法院對該案裁決預料影響深遠，不只決定川普能否列名科州選票，關乎他參加大選、任公職的資格；自二○○○年大選衍生的「布希訴高爾案」以來，最高法院不曾在總統大選訴訟裡承擔如此關鍵角色。

川普列名科州選票案訂於二月八日展開言詞辯論，外界預料大法官將速審速決。共和黨科州黨部請求大法官在三月五日前做出裁決；當天俗稱「超級星期二」，科州、緬因州、加州、德州等十幾個州，都將舉行總統初選投票。科州州務卿葛里斯沃德（Jena Griswold）籲最高法院盡快行動。

緬因州州務卿貝勞斯先前也裁決川普不能參加該州初選，川普已對此上訴。其他州也對川普候選資格提出類似質疑，不過明尼蘇達州及密西根州法院則裁定川普應留在該州選票。

由於川普在多州面臨候選資格的挑戰，最高法院受理科州案件壓力增加，須做出適用全美的裁決。川普的其他司法考驗包括聯邦上訴法院九日將審理川普是否享有總統豁免權，不必因國會暴動相關事件面臨刑事究責。