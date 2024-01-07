美總統大選年首場演說 拜川再互槓

美國前總統川普五日在愛荷華州蘇郡一個活動中心舉辦選舉造勢活動。（美聯社）

美國總統拜登五日在賓州發表今年大選年的首場競選演說，鎖定前總統川普為主要對手。拜登將今年大選定調為美國民主未來之戰，矢言將捍衛民主制度作為他競選和可能的第二任期核心議題。川普陣營則批評拜登和激進左翼民主黨人拿聯邦政府司法部當武器，用法律追殺頭號政敵川普並介選，才是美國民主真正威脅。

拜登挑六日國會山莊暴亂三周年前夕，在賓州富濟谷國家歷史公園附近的蒙哥馬利郡社區學院演說，旨在強力抨擊川普對民主的威脅。距今二五○年前美國獨立戰爭時，美國國父華盛頓即在此動員軍隊為民主而戰。

拜登說，民主仍是一項神聖事業，沒其他國家比美國更能領導世界。他長約卅分鐘的演說至少四十四次點名川普，指控他煽動國會暴亂是美國史上最嚴重的總統失職行為之一，還說川普是上次大選輸家，正企圖竊取歷史，一如他企圖竊取該年大選結果。

拜登提到，川普稱反對者為害蟲，還稱美國人血脈遭汙染，與納粹德國論調雷同。拜登亦抨擊川普與北韓領袖金正恩與俄羅斯總統普亭等獨裁領袖交好，還指責川普揶揄美國聯邦眾議院前議長裴洛西丈夫保羅二○二二年十月在自宅遇襲的行為「有病」。

拜登近來發言論述圍繞在「川普回鍋，美國民主恐無法存續」。分析指拜登一反他以往樂觀以對美國未來的態度，轉而對川普重返白宮後的可能舉措示警，或許透露他擔心無法擊敗川普。

美國之音六日報導，緊咬川普對民主的威脅，可能是拜登爭取支持的關鍵。他近來民調不佳，去年底支持率僅三成九，創過去七位總統第一任同期新低。民主黨進步派人士遊說團體「美國進步行動基金中心」研究員索贊（Mike Sozan）說，拜登自視為二○二○年拯救美國民主的領袖，並計畫再上演一次。

川普則在拜登前述演說後反批拜登嚴重無能才是美國民主真正威脅，尤其拜登讓數百萬名無證移民從中美洲「入侵」美國，比美國遭軍事入侵還嚴重。

川普競選團隊顧問巴頓也說，拜登演說顯示他正設法轉移選民對以下現況的焦點：亦即過去三年美國面臨其史上最嚴重通膨；外交上，國家處於第三次世界大戰邊緣；美墨邊防也完全崩潰。

川普六日在愛荷華州拉開其今年競選活動序幕，該州是共和黨最早舉行總統黨內提名選舉的州分，十五日將辦黨團會議。