快訊

網友湧蔡英文臉書怒嗆 國中生都被割喉了還在想選舉

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國前總統川普16日在新罕布夏州出席造勢活動。美聯社
美國前總統川普16日在新罕布夏州出席造勢活動。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，密西根州最高法院駁回禁止前總統川普參選的訴訟，原告試圖根據美國修憲條文中禁止涉叛亂官員任官的規定，不讓前總統川普登上明年大選選票。

此結果雖在外界意料之中，但和近期科羅拉多州最高法院的見解不同；科州最高院本月稍早認為川普涉及2021年1月的國會山莊暴動案，判決川普不可登上該州初選選票。該決定尚待後續法律行動而暫緩執行。

川普參選資格之爭，預期會上訴到美國聯邦最高法院，而各州裁決歧異，使得最高法院的決定影響更顯重大。

密州的相關訴訟並不像科州有進入審判，而是在程序上就被駁回。最初受理的密州法院法官認為，州法律未規定選務官員能審查總統初選參選人資格，並稱案件引發政治問題，不該由法院處理；上訴法院也維持駁回案件決定。

川普 最高法院 美國

延伸閱讀

2024大選將近 拜登將為任命法官最後機會衝刺

川普揚言勝選要啟動「F計畫」 解雇上萬名聯邦雇員

大法官應速判 讓選民決定川普去留

特檢請求速裁川普是否享絕對豁免權 最高院拒絕

相關新聞

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，密西根州最高法院駁回禁止前總統川普參選的訴訟，原告試圖根據美國修憲條文中禁止涉叛...

民調「拜登川普上台後政治目標」？美選民：沒有vs復仇

英國每日郵報近期與民調公司JL Partners合作，邀請1000位美國選民就拜登及川普「第二任期的政治目標」各挑一個關...

聖誕節遇襲 大中央車站遊民刺傷少女姊妹

聖誕節作為紐約市假日季的遊玩高峰，帶給從全球各地蜂擁而至的遊客歡欣喜悅；然而，在25日聖誕節當天，在熙熙攘攘的曼哈頓大中...

聯邦與智庫共研AI 國會兩黨質疑不透明 常以保密做藉口

商務部轄下「國家標準與科技研究院」(NIST)計畫與智庫「蘭德公司」(RAND Corp)建立研究人工智慧(AI)的夥伴...

川普若勝選 紐時：將擴大對中關稅 「鷹派大將」或再任要角

紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅，川普嘗試讓美國經濟轉型，卻可能導致...

暴風雪襲中部5州 造成數百宗事故 700萬人受影響

美國大平原與中西部部分地區26日持續受到暴風雪侵襲，約700萬人處於冬季天氣警報範圍內，該地區在聖誕節假期期間已發生數百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。