各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，密西根州最高法院駁回禁止前總統川普參選的訴訟，原告試圖根據美國修憲條文中禁止涉叛亂官員任官的規定，不讓前總統川普登上明年大選選票。

此結果雖在外界意料之中，但和近期科羅拉多州最高法院的見解不同；科州最高院本月稍早認為川普涉及2021年1月的國會山莊暴動案，判決川普不可登上該州初選選票。該決定尚待後續法律行動而暫緩執行。

川普參選資格之爭，預期會上訴到美國聯邦最高法院，而各州裁決歧異，使得最高法院的決定影響更顯重大。

密州的相關訴訟並不像科州有進入審判，而是在程序上就被駁回。最初受理的密州法院法官認為，州法律未規定選務官員能審查總統初選參選人資格，並稱案件引發政治問題，不該由法院處理；上訴法院也維持駁回案件決定。