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美媒：陸藉AI情蒐 追蹤美間諜

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報廿七日報導，中國大陸情報機構國家安全部企圖運用人工智慧（ＡＩ）等科技，協助建立目標的檔案，藉此鎖定對象並掌握其關係網路和弱點。美國官員和知情人士透露，北京已取得可以追蹤美方間諜等人士的ＡＩ系統。對美中情報部門而言，這類先進科技也成為彼此爭奪的目標。

大陸國安部在全球諜報上正和美國中央情報局相爭。過去，國安部特務主要透過使館餐會雜談來取得情報，但如今得力於國內經濟起飛和產業政策，已可透過ＡＩ等新興科技來抗衡美國。

根據紐時取得的大陸國安部內部會議文件，該部間諜在疫情期間就向其科技承包商抱怨，在北京使館區追蹤外國外交官、軍官和情報員的監視器還不夠用，希望能有ＡＩ程式可針對該區所有目標人士立即建立檔案，並分析其行為模式。他們也提議利用資料庫和監視器攝得的資訊來訓練ＡＩ。

針對發展軍、民用科技的美國公司，大陸國安部已強化其情蒐作業，而美國中情局也改變過去方針，開始將資源投入在對發展ＡＩ、量子運算等工具的中國業者蒐集資訊。

華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻說，對中國而言，竊用別人科技和商業機密是受當局鼓勵的作法，「科技諜報的迫切性和強度已顯著增長」。

中情局副局長柯恩說，為了應對中方科技進展的挑戰，中情局正從事投資和重新組織，已經啟動中國任務中心和科技情報中心。然而，時值北京領導人習近平看重大膽的情報行動，國安部在其治下地位提升。部分美國決策者私下說，中方企業和軍隊的進展正令華府驚訝，美方的努力仍有不足。

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