川普若勝選 將擴大對陸關稅戰

美國前總統川普任內挑起美中貿易戰，自稱「關稅人」，他表示若明年大選勝出後回鍋，除了對中國大陸施以進口、投資限制等強硬措施，還要對所有進口商品課徵稅率百分之十的「全面基礎關稅」。此舉恐讓日韓等盟國不滿採取報復措施，引發全球貿易戰。

紐約時報報導，川普若再度入主白宮，曾於川普任內擔任美國貿易代表的賴海哲可能再度扮演重要角色，透過擴大進口關稅等限縮手段讓美中貿易脫鉤，例如禁止美國人前往中國投資，逐步達成全面禁止電子產品、鋼鐵、製藥等重要項目的中國商品進口。

華爾街日報報導，川普打算撤銷中國的貿易最惠國待遇，這將導致中國進口商品關稅自動上漲。川普近期更在造勢活動威脅要對北京和所有「侵害我們」的國家實施強硬懲罰。美中去年商品與服務往來約七五八○億美元，但川普宣稱將透過大膽改革，在一切關鍵領域「完全消除對中國的依賴」。

川普貿易政見中影響最廣者就是對所有進口商品課徵基礎關稅，從玩具、工業原料乃至飛機都恐受影響，他八月受訪時聲稱稅率可訂為百分之十，但其他具體細節不明，如是否適用和美國簽訂自貿協定的夥伴、是否需國會授權等。

川普亦揚言對關稅較高的貿易夥伴實施「以關稅還關稅」的相應稅率。他將相關經貿政見定調為「有利美國的全面稅務和貿易政策翻新」，意在消除貿易逆差和促進製造業。

這引起傳統派貿易專家批評。前總統布希任內的白宮國際經濟顧問普萊斯說，川普的計畫「毫無章法且不合理」，美國消費者及製造業者將承受惡果。他說，美國還將因此得罪盟友，川普任內對盟友祭出關稅時，日本、南韓等國以為川普很快會恢復理智，沒有報復美國出口商品，但這回他們將不再有憧憬。

多份研究指川普任內關稅措施對美國弊大於利，賴海哲則說，支持自由貿易的學者對川普政策有偏見，川普任內通膨一向穩定，如今要務應是為美國創造更多不需大學學歷的製造業職缺。

華府智庫外交關係協會研究員馬納克說，川普若回鍋未必完全兌現關稅承諾，基礎關稅將拉高通膨，很難全面實施。美國親商研究組織租稅基金會估計，百分之十關稅將讓美國消費者和企業負擔三千億美元，讓美國經濟衰退百分之零點五並扼殺逾五十萬個就業機會。