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美國科州最高法院判決 川普沒資格選總統

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國前總統川普十九日在愛荷華州滑鐵盧參加造勢活動。（路透）
美國前總統川普十九日在愛荷華州滑鐵盧參加造勢活動。（路透）

美國科羅拉多州最高法院十九日做出史無前例判決，裁定前總統川普的名字不能出現於二○二四年總統選舉選票上，因為川普在二○二一年一月六日煽動國會暴動企圖推翻二○二○年大選，構成叛亂，根據憲法第十四修正案已喪失參選資格。川普陣營表明，將上訴到聯邦最高法院。

這項判決將暫緩執行，允許川普在明年一月四日前上訴。如果川普上訴，科州最高院的判決在訴訟過程中將暫時凍結，代表民調遙遙領先其他共和黨參選人的川普，幾乎肯定將留在科羅拉多州三月五日的初選選票上。

憲法第十四修正案第三款規定，「任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身份，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為」，則喪失擔任美國官員的資格。這個條款在美國南北戰爭結束後訂立，用意是防止南方邦聯分子重回政府。

科州最高法院十九日援引這條極少使用的憲法條款，以四票對三票判決川普喪失參選資格，成為美國史上第一個被法院認定觸犯該條款而不得選總統的例子。裁決書中指出，川普在國會暴動中角色就是煽動暴力企圖顛覆美國政府。

不過，判決立刻引發爭議，除了川普的行為是否構成叛亂，最主要癥結在於這項憲法條款列出適用對象，其中提到的「政府官員」是否包括總統，美國法界看法截然不同。

先前科州下級法院認為，第十四修正案不適用於川普，因為總統並未列入受規範的職位名單中。曾任布希政府司法部長的穆凱西等學者也持相同看法，認為該條款規定的「政府官員」是指獲任命的官員，不包括民選的總統。

這起訴訟是由科州選民提出。川普競選團隊發言人說，科州最高院判決「有瑕疵」、「不民主」，川普必定上訴。

這項判決只適用科州，不影響川普在其他州的參選資格。但其他各州有數十件阻止川普參選的類似訴訟，不排除法官做出同樣判決。

紐約時報說，聯邦最高法院料將被迫受理此案，解決此一法律疑義，做出讓各州一體適用的判決。ＢＢＣ指出，最高法院明年會決定是否受理，並面臨在明年三月五日科州共和黨初選登場前做出判決的時間壓力。

路透報導，科州法院裁決結果對明年十一月五日總統大選的川普選情並無顯著影響。科州是民主黨鐵票倉，拜登總統原本就可望在科州勝選，不論川普是否列名選票。

川普 最高法院

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