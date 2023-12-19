懷舊成為商機！時間更縮短、多元化

因為疫情與科技發展，讓人們的懷舊對象不只限於過去20幾年的事物！近來，許多專家發現消費者出現「緬懷當下」的狀況，因為疫情讓生死變得更不確定，許多民眾也會開始懷念近2到5年，甚至是去年的流行事物。科技發展也使更多事物可被保留，也讓懷舊的題材更客製化。

渴望疫情前人事物

根據《英國廣播公司》報導，懷舊（nostalgia）是商業常用的銷售手法，但近年來也開始出現「緬懷當下」（Nowstalgia）的商機。紐約州萊莫恩學院教授巴喬指出，如封城、社交距離等防疫措施，讓民眾更容易產生懷舊情感，但時間週期因疫情的不確定而縮短，甚至連上星期的東西都可以有很強烈的懷舊情感。

包括看電影、與朋友午餐等疫情前可以做的瑣事，都會讓民眾在疫情間出現懷舊情感，這樣的投射情緒反應，就會比懷念2、30年前的事情還要強烈。行銷公司「紅鹿角」的執行策略主任祖索拉也同意這樣的說法，不過她也指出，通訊軟體與視覺科技的發展，也讓有些年代久遠的記憶更容易被喚起。

《The Verge》提到，祖索拉舉例，美國玩具大廠「孩之寶」今年推出1998年曾推出的「菲比小精靈」系列廣受歡迎，因為不只現在的小朋友愛玩，小孩的父母更是當初玩「菲比小精靈」的主力族群。

懷舊要有失去感

以知名影音串流媒體Netflix為例，公司雖然在9月停止過去發跡採用的DVD租借服務，但同一天他們也推出一款睡袋，上面有Netflix剛成立時的商標，而Netflix是在1997年成立的。巴喬也說，人類懷舊的週期普遍還是20到30年前為主，但因為科技的發展，每個人懷舊的記憶也不完全相同，也讓懷舊的商機會愈來愈多元、個人化。

巴喬強調，懷舊不見得要有一定的絕對時間，只要有時間差、而且該事物可以讓民眾有種「現在失去了什麼」的感覺的話，就會是成功的「懷舊」或是「緬懷當下」商機。

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