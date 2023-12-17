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疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收全美多款燕麥棒、沖泡麥片

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疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收全美多款燕麥棒、沖泡麥片

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
桂格燕麥旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。取自X
桂格燕麥旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。取自X

華盛頓郵報報導，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

該聲明由食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，並未提供具體召回數量，且目前沒有任何報告證實回收產品確實受到沙門氏菌汙染。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），人體誤食被沙門氏菌感染的食物後，通常在6小時至6天內內會發病，症狀包括腹瀉、發燒、腹部絞痛，通常無須服用抗生素，4至7天後便會好轉。

CDC建議，感染沙門氏菌出現腹瀉者盡量多攝取水份，病況嚴重則需要就醫接受抗生素治療。

小於5歲以下兒童、大於65歲長，以及因糖尿病、肝臟或腎臟疾病和癌症導致免疫系統低下等患者屬於沙門氏菌嚴重感染高風險族群。

桂格燕麥也在聲明中特別警告，少數案例恐出現沙門氏菌進入血液，引起更嚴重的病症，諸如動脈瘤、感染性心內膜炎和關節炎。

美國 抗生素 桂格燕麥

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