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美環保署：睦鄰計畫讓10州的電廠有效減排

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國環境保護署（EPA）表示，參與「睦鄰」（Good Neighbor）計畫的10個州，當地發電廠溫室氣體排放今年大幅下降，但這項計畫在其他12個州尚待啟動。

路透社報導，資料顯示與2022年相比，今年截至目前有實施「睦鄰」計畫各州發電廠的排放，氮氧化物下降15%，二氧化硫更減少26%。

發電廠的排放物會形成俗稱霧霾的地表臭氧汙染，恐導致呼吸系統和心臟病變。

美國環保署空氣和輻射司（Office of Air andRadiation）副司長高夫曼（Joseph Goffman）說：「這些初步數據顯示，睦鄰計畫可行且有效。」

這項今年3月敲定、預計於紐約、德克薩斯到內華達共22個州施行的計畫，目的是減少導致跨州汙染的重大汙染源。然而美國環保署表示，計畫目前僅在10個州上路。

由共和黨執政的所謂「紅州」，當地的公共事業公司與議員極力反對管制燃煤產生的汙染，包括聯邦環保署的氮氧化物減排法規。

美國 環保署 霧霾

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