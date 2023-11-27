美追趕陸 加速開發AI武器

美聯社廿五日報導，為因應中國大陸軍事科技發展，五角大廈正加速開發人工智慧（ＡＩ）自主致命武器，但難題是哪種ＡＩ科技成熟、可靠又能夠部署。

美軍實際利用的ＡＩ，包括在特戰任務中，操控酒瓶大小的偵監無人機，助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵；追蹤美軍官兵體能，評估空軍戰鬥機何時需維修，以及在太空中標識對手。

目前五角大廈有意在二○二六年前，取得數萬台有相對價廉等優點的自主載具，以跟上共軍腳步。美國國防部副部長希克斯八月說，名為「複製者」的方案正試圖加快進展，以改變美軍腳步太慢的「典範轉移」，藉由價廉、輕巧、聰明又數量眾多的平台。所需資金雖還不確定、細節也還有待確定，但複製者可望加速美軍做出困難決定，亦即什麼ＡＩ科技已成熟可靠，足以部署與用於武器系統。

科學家、業界專家及五角大廈官員，對美國今後數年取得全自主致命武器幾無異議。儘管官員們堅稱，ＡＩ武器仍由人類操控。但有專家提醒，資料數據處理的速度、機器間的通訊，無可避免地將使人類從操控者，轉變為監督角色。多國也都正致力此一部分。

另外，中俄、伊朗、印度或巴基斯坦，均未簽署美國推動的方案，即承諾將負責任地使用軍事ＡＩ。五角大廈目前是否按照二○一二年的指令，先評估任何全自主致命武器系統後再部署？美軍發言人不願予以置評。

五角大廈前ＡＩ業務官員、現任華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員艾倫直言，從上次的機器學習大突破以來，美國國防部對ＡＩ發展的態度一直很掙扎。

五角大廈的眾多投資中，據稱有多達逾八百項和ＡＩ有關但未列入機密的專案，許多仍在測試中。