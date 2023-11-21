紐約藝術品秋季拍賣總成交額逾20億美元 成績差強人意

在過去兩周紐約拍賣會場上總共賣出了超過20億美元的藝術品，雖然遠不及去年亮麗，但在飽受地緣政治紛擾之際仍能有此成績，可說是差強人意。

可從幾個角度解讀這個拍賣數字。首先是觀察各拍賣會達成的巨額交易：富藝思（Phillips）的交易總額約達1.75億美元，佳士得（Christie's）為8.64億美元，而蘇富比（Sotheby's）拍賣會，則在以1.39億美元賣出一幅畢卡索畫作的助攻下，成交總額超過了10億美元。

上周三晚上在蘇富比拍賣會現場競標的藝術顧問Abigail Asher說，當世界的其他地方好像很脆弱並且動盪不安，而你卻身在此地，看著這麼多的藝術品被順利地買賣，只能說，這個市場真的還是挺穩健的。

但若從一個比較嚴苛的角度來看，今年的拍賣總額跟去年相比遜色許多。去年紐約拍賣會上，因為售出已故微軟共同創辦人艾倫Paul Allen的家庭基金會所收藏的逾15億美元藝術品，使這場拍賣會創下史上最高成交總額30億美元。和去年如此亮眼的成績相比，今年的成交總額萎縮33，顯示藝術市場的下滑趨勢仍在持續當中。

一些藝術品經紀人皆認為，當今時局堪憂，各家拍賣行能有此成果，已算優異。雖然如此，會場上最昂貴拍賣品的詢問度似乎不高。另一位出席今年拍賣會的藝術顧問Jude Hess指出：跟前幾年相比，拍賣熱度降低的物件，是那些市場上的高端商品。相較往年，那些估價金額高，又是『保證購買』（guaranteed）的拍賣品，對市場的吸引力是比較低的。

周三的拍賣會上，有一件巴斯奇亞（Basquiat）的鉅作，被許多藝術品經紀人認為賣相極佳，但最後的成交金額只略高於其最低估價，包含手續費在內，這幅作品只賣出了4,200萬美元。巴斯奇亞作品的最高拍賣紀錄，是2017年的1億1,050萬美元。類似的情況也發生在11月9日的佳士得拍賣會上：一件品項極優的1976年培根（Francis Bacon）畫作，其非正式估價金額達5,000萬美元，最終卻以4,500百萬美元落槌，且似乎是由保證購買人收購，加上手續費後，才使最後金額達到5,200萬美元。但此金額遠不及培根在2014年所創下的單幅畫作7,020萬元紀錄；與他在2013年所賣出的那幅三連作1億4,240萬的拍賣紀錄相比，也是微不足道。

現場最激烈的喊價，只發生在那些珍稀的物件上。其中一件迪本科恩（Richard Diebenkorn）的非正式估價已達2,500萬美元，後來經過一番激烈的喊價後，在佳士得賣出了4,640萬美元。而在蘇富比的會場上，一件羅思科（Mark Rothko）色澤飽滿的油畫作品，原本最高估價達1,000萬美元，經過一番喊價往返後，最後以略低於2,400萬美元的價格賣出。激烈的競投也將一件Agnes Martin的優異作品之最終價格，推升至近1,900萬美元，比其最高估價之800萬美元高出許多。

Asher總結這次拍賣會的結果說：「當拍賣會上不再出現飛天喊價的情形，也許表示我們現在對藝術品的看法，以及藝術市場未來的走向，是趨近一個比較平實的狀態。因為不管再怎麼說，市場上還是有許多藏家想要那些稀有的、美麗的、偉大的藝術作品的。」

11月拍賣會上成交金額最高的十件作品，總拍賣金額為相對平淡的5億6,200萬美元。