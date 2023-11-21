紀念耶穌餵飽五千人 美教會發送餐點

美國北卡羅來納州教會已連續贈送感恩節大餐15年。這間教會今年的感恩節火雞大餐贈送活動，將從下周二開始，預計送出1,000份餐點給需要的家庭。希望透過活動，讓民眾明白耶穌對世人無條件的愛。

千戶家庭可獲得

據《基督教郵報》報導，位於北卡格林斯伯勒的朗代爾浸信會(Lawndale Baptist Church)每年的「餵飽五千人」活動將從下周二開始，一千戶家庭可以免費獲得這份5人份的感恩節餐點。

教會牧師傑克森表示，這項活動是由前牧師賈里泰利受到聖經的教導感動後而發起，他說，「耶穌在他早年服事時，在一次教導中餵飽五千人。我們身為基督徒，相信我們必須滿足鄰人的需要並成為一位好鄰居，就如同耶穌親自示範以及教導的。」

活動包含敬拜

朗代爾浸信會舉辦這項感恩節贈餐活動已經15年，原本是有崇拜的戶外活動，之後則是贈送餐盒，之後爆發疫情以及實施封城後，才改為以「得來速」的方式贈送給有需要的民眾。餐點內容包括一隻冷凍火雞、25美元的超市禮券、給兒童及成人的福音單張及教會行事曆。傑克森說，「希望民眾從這項活動能知道耶穌愛他們的程度是超過他們想像的。」

救世軍也辦贈餐活動

據《福斯新聞網》報導，基督教救世軍則計劃在下週一與週二，在佛羅里達州坦帕灣清水鎮(Clearwater)舉行規模最大的火雞贈餐活動，活動負責人莫里斯表示，今年餐券送出的速度比以往還快，「大約30年前，一位婦人開車帶著數十隻冷凍火雞到救世軍，並詢問我們是否能在感恩節送出去，我們當然一口答應。」

今年她的慷慨一樣不縮水，一舉奉獻了1.2萬隻火雞，其中2位扶輪社會員取走了60隻火雞，打算給有需要的會員。一位會員奧拉說，「我相信每一個人的遭遇都一樣，負擔不起飯錢或租金，所以，能享用一頓免費餐點是很重要的。」

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