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影／疑似爆炸？SpaceX「星艦」再試射 試飛期間失去聯繫、終止轉播

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
SpaceX18日在德州博卡奇卡的研發設施第二度試射次世代的「星艦」巨型火箭。圖為17日影像。歐新社
SpaceX18日在德州博卡奇卡的研發設施第二度試射次世代的「星艦」巨型火箭。圖為17日影像。歐新社

SpaceX公司18日在德州博卡奇卡（Boca Chica）第二度試射次世代的「星艦」（Starship）巨型火箭。根據NBC新聞報導，超級重型推進器的33具猛禽引擎成功點火，將「星艦」送向太空。

此次任務原本排定17日執行，但因故而在最後一刻延後一天。根據飛行管制人員一開始的通報，火箭系統表現符合預期，兩級也似乎成功分離，但超級重型推進器朝著地球墜落後，發生了工程師口中「快速計畫外拆卸」的爆炸

接著，SpaceX在飛行8分鐘後表示，任務團隊無法接收來自第二級的資料，並且暫停了即時現場轉播。據轉述，星艦似乎已經爆炸，無法立刻查清楚問題出在什麼地方。

根據即時報導與此前新聞，「星艦」此次不會進入軌道，而是進行次軌道飛行，以測試隔熱罩與承受從軌道重返的能力，原定最後在夏威夷外海濺落。

SpaceX 爆炸 火箭

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