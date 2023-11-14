好萊塢知名前經紀人之子涉分屍華裔妻與岳父母！棄屍畫面疑曝光

美國好萊塢知名前經紀人之子，涉嫌殺害妻子和岳父母，事後還分屍丟棄，遭到警方逮捕。根據外媒釋出的監視器畫面，疑似捕捉到他費力將裝著沉重物體的袋子扛到肩上，並丟棄至垃圾桶的駭人瞬間。

CNN報導，洛杉磯警局指出，37歲的李梅（Mei Li Haskell，音譯）、71歲的李高山（Gaoshan Li，音譯）和64歲的王豔陽（Yanyang Wang，音譯）日前失蹤，有人在垃圾箱中翻查時發現一個裝有身分不明的女性軀幹袋子後，警方隨後逮捕李梅丈夫、35歲的山繆．哈斯科（Samuel Haskell IV）。

調查人員指出，他們前往李梅、哈斯科、他們的三名孩子和與李梅父母同住的家中調查時，發現在住宅內發現血跡和其他證據。

警方表示，哈斯科已獲釋，保釋金為200萬美元，目前尚不清楚是否有請律師。根據洛杉磯郡治安部門囚犯資訊中心稱，他將於13日出庭 。

哈斯科是艾美獎獲獎製作人和知名好萊塢經紀人山姆哈斯科（Sam Haskell）的兒子，山姆哈斯科替喬治克隆尼、桃莉芭頓和琥碧戈柏等人打理演藝工作。據警方指出，哈斯科的孩子們目前由家人照料。

根據洛杉磯時報報導， 調查人員指出，除了軀幹之外，沒有發現其他身體部位，軀幹的DNA檢測結果尚未出爐，但洛杉磯警察局長威廉姆斯（Scot Williams）表示，軀幹據信屬於李梅。

洛杉磯警察局偵探古鐵雷斯（Efren Gutierrez）日前表示，「通常，如果有人肢解屍體，是為了拖延身份識別。因此，這代表他們可能相互認識。」

紐約郵報報導，哈斯科7日曾花500美元雇用幾名工人，請工人把他車庫裡的三個大垃圾袋搬走。當時一名工人發現袋子裡有疑似人類身體的部份，但哈斯科卻說那只是萬聖節道具。