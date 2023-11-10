快訊

初選後動作不斷…劉櫂豪宣布退黨參選台東立委 賴坤成：不意外

南山人壽10月虧損12.29億元 公司回應了

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結婚第二天花3百元買刮刮樂爽中「3千萬頭獎」 新婚夫婦一夜致富

聯合新聞網／ 綜合報導
美國德州一對新婚夫妻，在婚後第二天幸運刮出「千萬大獎」。示意圖／Ingimage
美國德州一對新婚夫妻，在婚後第二天幸運刮出「千萬大獎」。示意圖／Ingimage

結婚帶來的財運？美國一名新郎在新婚第二天，買一張刮刮樂送新娘當結婚禮物，結果竟然幸運中了100萬美元（新台幣約3200萬元），讓這對新婚夫妻一夜成為富豪，也為新婚生活增添大大的喜悅。

根據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，這位幸運得主是一名57歲男子，他在美國德州利文斯頓（Livingston）的一間便利商店，只花10美元（新台幣約320元）購買一張「鑽石與珍珠（Diamond＆Pearls）」刮刮樂，沒想到就幸運贏得百萬美元大獎。

這名男子向密西根州彩券公司（Michigan Lottery）表示，他和妻子不敢相信他們中獎了，「我們一遍又一遍地反覆閱讀說明，確認我們真的中獎了，這幾天對我們來說非常令人興奮。」密西根州彩券公司證實，這對夫妻選擇一次性領取約69.3萬美元（新台幣約2244萬元）。

在美商富國銀行（Wells Fargo Bank）工作的艾蜜莉・歐文（Emily Irwin）建議，一次性領取中獎總額，對中獎者來說是較為有利的，因為它能讓你快速取得資金，並有效規劃未來的長期投資計畫。而這對夫妻也透露，他們將把這筆錢拿來做投資。

結婚 刮刮樂

延伸閱讀

刷帳戶助學金從3千變「3千萬」 女大生瘋狂花錢遭逮判決出爐

荷包空空預警！3生肖11月迎破財危機 專家籲財旺者也勿放縱

智商情商雙高「4星座」！天蠍八面玲瓏、這星座天生王者

電梯吃人！商場手扶梯斷電維修突然啟動 22歲工人遭捲入慘死

相關新聞

結婚第二天花3百元買刮刮樂爽中「3千萬頭獎」 新婚夫婦一夜致富

結婚帶來的財運？美國一名新郎在新婚第二天，買一張刮刮樂送新娘當結婚禮物，結果竟然幸運中了100萬美元（新台幣約3200萬元），讓這對新婚夫妻一夜成為富豪，也為新婚生活增添大大的喜悅。

美國男盲腸炎手術誤割結腸暴瘦40磅 靠人工肛門排泄：地獄般1年

美媒11月3日稱，美國華盛頓州（ State of Washington ）湖森林公園市（ Lake Forest Park，暫譯）一名男子2022年12月6日到醫院接受盲腸炎手術時遭誤割部份結腸。他其後暴瘦40磅，須靠人工肛門排泄。他正控告涉事醫生。

爭取美國總統提名…共和黨參選人提築起美加邊界圍牆 引加拿大人不悅

美墨邊界圍牆將繼續興建已經引發熱議，爭取美國共和黨總統提名的參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）進一步建議...

以哈效應… 紐約市仇恨犯罪10月飆升124%

根據市警局統計，紐約市仇恨犯罪數量在上月激增124%，引起各方關注；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日表示，願...

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱…父母恐也遇害 夫已被捕

洛杉磯市警察局(LAPD)11月8日宣布逮捕一名涉嫌殘忍殺害華裔妻子李梅(Mei Li，音譯)的嫌犯。初步調查顯示，遇害...

組第3黨選總統？參議員曼欽放棄連任 民主黨參院多數難保

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)由於經常不配合黨團，向來被視為關鍵搖擺票，9日宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。