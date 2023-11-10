結婚第二天花3百元買刮刮樂爽中「3千萬頭獎」 新婚夫婦一夜致富

結婚帶來的財運？美國一名新郎在新婚第二天，買一張刮刮樂送新娘當結婚禮物，結果竟然幸運中了100萬美元（新台幣約3200萬元），讓這對新婚夫妻一夜成為富豪，也為新婚生活增添大大的喜悅。

根據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，這位幸運得主是一名57歲男子，他在美國德州利文斯頓（Livingston）的一間便利商店，只花10美元（新台幣約320元）購買一張「鑽石與珍珠（Diamond＆Pearls）」刮刮樂，沒想到就幸運贏得百萬美元大獎。

這名男子向密西根州彩券公司（Michigan Lottery）表示，他和妻子不敢相信他們中獎了，「我們一遍又一遍地反覆閱讀說明，確認我們真的中獎了，這幾天對我們來說非常令人興奮。」密西根州彩券公司證實，這對夫妻選擇一次性領取約69.3萬美元（新台幣約2244萬元）。

在美商富國銀行（Wells Fargo Bank）工作的艾蜜莉・歐文（Emily Irwin）建議，一次性領取中獎總額，對中獎者來說是較為有利的，因為它能讓你快速取得資金，並有效規劃未來的長期投資計畫。而這對夫妻也透露，他們將把這筆錢拿來做投資。