男子闌尾發炎卻切這部位！ 他術後體重下降、得焦慮症：能活著很幸運

醫生幫助病人開刀治療，應仔細處理每項細節。不過，據外媒《The Sun》報導，美國華盛頓有位男子在進行闌尾炎手術時，醫生竟切除錯部位，使男子在手術過後體重下降，並患上焦慮症。

報導指出，美國男子喬治·皮亞諾 （George Piano）於去（2022）年12月6日，因腹痛而緊急送往華盛頓大學醫學中心後，被醫生診斷出是「闌尾炎」導致，便立即被送入手術室。不過，負責開刀的外科醫師尼迪·烏迪亞瓦爾（Nidhi Udyavar）和保羅·赫爾曼（Paul Herman）因找不到皮亞諾的闌尾，竟選擇切除其他腸道部位。

手術過後，皮亞諾開始出現比之前更嚴重的腹痛，之後他選擇到醫院進行電腦斷層掃描，才意外發現自己的闌尾從未被切除，憤而向醫院提告。他指出，當時為他開刀的醫師切除的是結腸憩室，而非闌尾。

皮亞諾的律師表示，「他腸道內的其他內容物開始溢出到腹腔，導致病情變的更加嚴重」，皮亞諾也因此要再次開刀來治療第一次手術所引起的腹部感染。被身體病痛折磨的皮亞諾透露，去年自己在醫院住了53天，體重減輕約18公斤，並患上了焦慮症，甚至出現短期記憶喪失的狀況。

起初皮亞諾並不想向醫院提起訴訟，但醫院在之後卻對此毫無回應，才讓他與妻子決定要求醫院提供金錢賠償，皮亞諾坦言「我為自己還能活著感到很幸運，也希望未來不會有人發生類似的事，所以我們才需要採取措施」。

對此，華盛頓大學醫學院發言人蘇珊·格雷格（Susan Gregg）表示，醫院無法對尚未有訴訟結果的事件發表評論，而華盛頓大學醫學院致力為所有患者提供最好的護理，病患的安全對醫院非常重要。