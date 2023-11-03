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有罪！FTX創辦人七刑事罪名全成立 最高可判115年刑期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前加密貨幣交易所FTX執行長班克曼-佛瑞德的七項刑事罪名全被裁定有罪。路透
前加密貨幣交易所FTX執行長班克曼-佛瑞德的七項刑事罪名全被裁定有罪。路透

已破產加密貨幣交易所FTX的執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）長達一個月來的審判周四結束，他的七項刑事罪名全被裁定成立，接下來陪審團將決定他的命運，最高可能被判監禁115年。

對於與去年FTX和關係密切避險基金Alameda Research倒閉相關的電信詐欺、證券詐欺和洗錢等等指控，現年31歲、畢業於麻省理工學院的班克曼-佛瑞德斯先前全部不認罪。

這場受到高度矚目的審判10月初開始，班克曼-佛瑞德與他的前密友和左右手給出的證詞截然不同。

檢察官的主要證人包括班克曼-佛瑞德的前女友、前Alameda負責人Caroline Ellison，以及他從小到大的好友、FTX聯合創辦人Gary Wang，這兩個人12月都對多項指控認罪並成為檢方證人。

陪審員考慮的核心問題是，班克曼-佛瑞德挪用FTX客戶的資金，支付房地產、創投、企業贊助、政治捐款和填補Alameda虧損，是否有犯罪意圖。

助理檢察官Nicolas Roos在周三結辯時表示，對於FTX的100億美元客戶資金不翼而飛「沒什麼爭議」，問題是班克曼-佛瑞德是否知道拿走這筆錢是錯誤的。他說，「被告透過陰謀謊言拿到錢，並且花掉了」。沒成功提起上訴的班克曼-佛瑞德現正等待宣判。

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