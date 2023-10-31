紐約「性愛俱樂部」這類客人最多 女調酒師上空調酒、會員當場愛愛

美國一名女子在曼哈頓的「性愛俱樂部」工作，日前她接受Podcast電話訪問，爆料許多俱樂部的驚人內幕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女子自稱自己之前是A片演員，後來才轉職到俱樂部當調酒師。她接受Podcast「其他人的生活」（Other People’s Lives）採訪，表示這間性愛俱樂部就隱身在曼哈頓中城的摩天大樓裡，必須有特殊管道才能進去。

這間俱樂部不對外開放，只要找得到門路進來的人就能入場，女性不用負擔門票，但男性要付入場費。不過令人意外的是，這家地下俱樂部最常見的客人其實是警察，因為員警到現場玩過之後通常都還會再介紹其他同事來。

這名不具名的女子表示，因為要吸引男客人的注意，她在調酒的時候都是裸著上半身調酒的。她表示，有些客人會故意在旁邊一邊看她調酒一邊愛愛，如果她真的想加入，也能隨時加入3P，不過她的休息時間只有15分鐘，所以她很少真的加入客人的「戰局」。

不少網友看完以後紛紛留言表示，其實紐約本來就有很多秘密俱樂部，一名網友透露自己曾去過BDSM俱樂部，還有人去過戀足癖俱樂部。網友表示，參加戀足癖俱樂部的人要收到電子郵件邀請，被列在名單上的人才能去，這類的俱樂部通常從外觀都看不出來。