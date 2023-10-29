「要加購薯條嗎」點主餐+薯條 竟是衡量美國經濟重要指標？

摘要 1.麥當勞帶起的「薯條」快餐文化，反映著多數美國人的消費習慣，因此「薯條」的銷售情況，常被經濟學家用來作為衡量美國經濟健康狀況的指標之一。 2.全球最大冷凍薯條供應商「藍威斯頓」（Lamb Weston）執行長日前表示，薯條整體需求依然強勁，體現出美國消費力的韌性。 3.在全球通膨與經濟衰退的擔憂日益加劇的背景下，一個不起眼的「薯條指標」，為什麼能夠表現出美國的經濟狀況？

只要走進速食餐廳，就不能忘記加點一包「大薯」。你知道嗎，「炸薯條」竟然能用來衡量美國人的消費力！

美國人是出了名的愛吃薯條，麥當勞、肯德基與漢堡王等知名快餐店裡皆有賣薯條。這一種消費現象，意外的成為經濟學家解讀美國經濟前景的指標之一。

「薯條指標」是什麼？

總部位於美國愛達荷州，市值150億美元的「藍威斯頓」（Lamb Weston），是全球最大冷凍薯條與馬鈴薯加工品供應商。去年該公司生產了80億磅的馬鈴薯，銷往全球4大洲。

財經媒體《CNBC》報導指出，藍威斯頓執行長沃納（Tom Werner）在近期的財報會議上表示，儘管過去幾年全球速食店受到疫情的打擊，但薯條的加購率依舊高於疫情之前的水平，顯示出美國消費的韌性。

所謂的「薯條加購率」（Fry Attachment Rate），是指消費者在點主餐之餘，還會加購薯條的比率，又被經濟學家稱為「薯條指標」（French Fry Index）。

如今，薯條加購率仍舊維持成長，意味著美國經濟體質依然穩健；反映了美國人的消費習慣、就業市場、食品供應鏈和農業經濟生態系統等多個層面。

一是速食文化在美國非常普遍，尤其大都市的生活步調講求快速，快餐業漸漸成為構成美國經濟的一個重要區塊。

二來是速食在美國，是相對便宜的飲食選擇，因此在個人財務吃緊時，消費者可能更傾向於用速食替代昂貴的餐廳，這對於家庭的消費開支和預算來說，相當具有吸引力。

而且，速食業為美國提供大量的工作機會，包括廚師、服務生、接待人員等，因此速食業的營業狀況，會直接影響到美國就業率和勞動市場。

薯條的穩定需求，對農業部門也有積極的影響，因為馬鈴薯是薯條的主要原料之一，這有助於保持美國農業經濟的穩定。

藍威斯頓在20世紀中期，確實參與了炸薯條的生產和銷售，並為部分的美國速食文化做出了貢獻。

然而，炸薯條的文化興起，主要歸因於其他速食連鎖店，如麥當勞和肯德基等，推出了經典的速食套餐，包括大麥克漢堡與薯條，並在50年代和60年代推動了速食文化的普及。

為什麼薯條的銷量會是美國經濟指標之一？

沃納認為，「加購薯條」這一個小舉動，看似不起眼，實際上卻體現出美國消費者對經濟前景抱持著希望。

因為加點一份薯條，就像是偶爾買一支口紅，是個生活中對自己好一點的「微奢侈」開銷。只有當消費者擁有不錯的薪資與待遇，才會用薯條或口紅來犒賞自己。

點薯條的人越多，顯示出消費者對經濟充滿信心。沃納指出，自今年初以來，藍威斯頓的股價已上漲了近11%，最近一季財報數據中，該公司的單季銷售額飆升了48%，其中有10%的收入來自麥當勞；利潤也翻倍達到16億美元。

不過，麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）在今年7月表示，加點薯條的顧客正在變少，「幾乎在我們全世界各個市場，都看到輕微走低，而且持續減少。」

這個經濟訊號究竟可不可信？先來包薯條觀察看看。

資料來源：TBoy、CNBC、Twitter

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