羅森柏格重申 美續援台自衛

日本民間智庫日本經濟研究中心和隸屬外務省的日本國際問題研究所，廿一日在東京共同舉辦日本知名的研討會「富士山會議」，與會的美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席羅森柏格強調，為維持台海和平穩定，美方將持續支援台灣的自衛能力。

在主題為「台灣有事與日美角色」的小組討論中，羅森柏格表示，中國大陸仍未放棄武統台灣，但美國目前並不認為台灣有事迫在眉睫或不可避免。該研討會今年邁入第十屆，美日政府相關人士和專家學者出席，討論國際議題。

日本慶應義塾大學教授小嶋華津子亦提到，對中國而言，軍事侵台並非其合理選項，由於此舉也將使中國付出很大代價，將動搖中國的政治體制。

紐約智庫外交關係協會（ＣＦＲ）研究員塞克斯（David Sacks）則認為，相信中國國家主席習近平將採取合理的選項，（這種想法）很危險。共軍正以空前速度推動其軍備現代化，美國期待日本等盟邦及夥伴國家，為抗中做出更多貢獻。

針對如何加強對中國的嚇阻力，東京大學教授松田康博說，為維持台海現狀，美國對中方傳遞更強力的訊息至關重要。

美國國務院東亞與太平洋事務局日本事務處負責人史奈德說，為因應台灣有事，美日正致力在印太地區擴大多邊架構。例如美日不僅強化和南韓的關係，像八月在美國馬里蘭州大衛營召開的美日、南韓三方高峰會，還有與菲律賓及北約（ＮＡＴＯ）的關係。