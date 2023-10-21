拜登演說 將緊急撥款軍援以烏

美國總統拜登十九日晚間八時（台灣時間廿日上午八時）黃金時段，罕見在白宮橢圓形辦公室發表全國演說，直接訴諸美國人民支持以色列及烏克蘭。他表示，以烏打勝仗對美國國安至關重要，將向國會提出緊急撥款申請。他強調，這些衝突看來似乎很遙遠，但美國對手正盯著如何發展。

拜登說，坐視國際間的侵略繼續下去，衝突混亂就可能蔓延至其他地區。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯組織和俄羅斯總統普亭雖然代表不同威脅，但共同點是兩者均企圖徹底消滅其鄰近的民主政體。

拜登指出，緊急撥款申請的金額，明年將達一千億美元（約台幣三點二六兆元）。他形容這是一筆明智的投資，幾代美國人的安全將因此受益。他同時意有所指地向國內政敵喊話說，不能讓狹隘、有黨派偏見和憤怒的政治，妨礙美國作為偉大國家的責任。

拜登說，美國領導力是讓世界凝聚團結的關鍵，美國的聯盟也保障美國安全。「美國價值使我們成為其他國家想合作的夥伴，若我們拋棄以烏，就得承擔全部風險，這根本不值得。」若恐怖分子不為其恐怖行動付出代價，獨裁者不為其侵略付出代價，將會製造更多混亂、死亡及毀滅，美國和世人要承受的成本與威脅將愈來愈高。

以巴衝突已近兩周，大批以軍裝甲車集結加薩邊境，隨時可能進攻。（歐新社）

美聯社、路透與美國之音引述消息人士報導，該撥款申請將於廿日公布，其中包括六百億美元援烏，大部分將用於補充美國早已提供的武器庫存；一四○億美元援以；一百億美元用於人道主義行動；一四○億美元用於維護美墨邊境安全和打擊類鴉片藥物芬太尼走私；七十億美元（約台幣二二八二億元）用於台灣等印太地區。拜登決定將對台援助納入，凸顯華府對另一場潛在國際衝突的重視。

據報導，拜登希望將前述優先事項打包在一套方案中，但任何撥款措施都必須在民主黨占多數的聯邦參議院，以及共和黨掌控的聯邦眾議院表決通過，眾院議長已懸缺近三周，迄今仍不明朗。據德國智庫基輔世界經濟研究所統計，自去年俄烏開戰以來，美國已援烏達七五○億美元（約台幣二點四兆元）。

美國國務院十九日發布「全球警戒」旅遊警示，鑑於可能發生恐攻與反美示威抗議，建議海外美國公民注意旅遊安全。