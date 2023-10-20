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犯下危險錯誤！發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登18日在以色列特拉維夫與以國總理內唐亞胡會面。路透
美國總統拜登18日在以色列特拉維夫與以國總理內唐亞胡會面。路透

美國福斯新聞網（Fox News）報導，美國白宮18日晚間在社交媒體Instagram發布總統拜登以色列和當地美軍會面的照片，卻沒有為這些官兵的臉「打馬賽克」。儘管白宮在發布照片後刪文並致歉，但X用戶仍嚴厲批拜登團隊犯下危險錯誤，在巴勒斯坦武裝激進團體哈瑪斯襲擊美國盟國以國，美軍在當地捍衛美國利益之際，政府卻「洩漏」軍人們的身分。

記者舒梅特（Sam Shoemate）在X分享已被編輯過的照片，聲稱白宮18日晚間分享拜登與美軍合照的照片時，沒有將疑似為特種部隊的官兵臉部進行糊化處理。他寫道：「白宮新聞團隊昨晚分享了這張照片，卻沒有模糊化『三角洲部隊』（CAG）官兵的臉（照片中的黑色方塊是我加的）。他們一小時後才刪除照片，但已有成千上萬人看到了。拜登政府犯下重大錯誤。」

福斯新聞網記者梅盧金（Bill Melugin）19日下午證實白宮犯下的錯誤，並貼文寫道：「新消息：白宮承認他們發布拜登在以色列的未經審查照片，從而意外發布可識別美國特種部隊身分的資料。」

梅盧金也補充了白宮的聲明，聲明說「我們一注意到這件事就刪除了照片，我們對這個錯誤和可能造成的問題感到遺憾」。

X用戶也針對這個錯誤嚴厲批評白宮。美國退伍軍人兼作家帕內爾（Sean Parnell）對貼文感到震驚，寫道「我的天啊。拜登洩漏可識別三角洲部隊身分的資料。這無疑會使他們和他們的家屬被鎖定」。

福斯新聞撰稿人莎拉．卡特（Sara Carter）的丈夫是美軍退役特種部隊。她寫道：「白宮真的這麼蠢嗎，還是他們就是想要讓人被鎖定？這完全是不能被接受的…這些特種官兵必須保有一定程度的慎重，而本屆政府完全忽略這件事。我知道，因為我的丈夫就是退役特種部隊。他們是訓練有素的菁英戰士，而像臉部辨識這麼簡單的事情就會讓他們受到敵軍直接威脅。白宮是怎麼讓這種事發生的？」

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 拜登 白宮 X

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