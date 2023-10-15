選眾議長 共和黨改推喬登

美國聯邦眾議院因議長出缺，已逾一周陷於停頓，共和黨人十三日宣布提名強硬保守派、眾院司法委員會主席喬登為議長候選人。

共和黨眾院黨團主席斯特凡尼克表示，喬登在閉門投票中以一二四比八十一票擊敗喬治亞州聯邦眾議員史考特，獲共和黨提名。極右派的史考特是遭罷免的前眾院議長麥卡錫盟友，參選旨在抗議並反對喬登。

喬登獲提名後，共和黨人又舉行另一輪投票，評估有多少人願意在全院表決中支持他，結果一五二人支持、五十五人反對，而成為議長最少需過半的二一七票。第二輪投票顯示，約四分之一共和黨人不支持喬登，共和黨激烈內訌持續不止，該黨也與國會過去傳統背道而馳，亦即議員在黨內競爭結束後必須團結並支持獲勝者。

喬登獲提名可謂峰迴路轉，逾一周前，其一小撮支持者將麥卡錫趕下台。眾院共和黨人在十一日提名投票中，推舉眾院多數黨領袖史卡利斯角逐議長，但喬登支持者堅決反對，美國前總統川普也質疑史卡利斯健康狀況，在顯然無法獲共和黨內一致堅定支持下，史卡利斯十二日宣布退選。

喬登是極右保守派，也是推動彈劾調查美國總統拜登的幕後推手之一。在川普企圖推翻二○二○年總統大選結果的行動中，喬登也發揮重要作用。但他好鬥又不妥協的作風也困擾不少人，共和黨內對他仍持保留態度。民主黨人顯然不會支持他，而共和黨又有約四分之一眾議員反對他，因此要選上難度極大。

外界預料議長選舉將持續數周，有國會助理說，眾議員正考慮在議長產生前，賦予代理議長麥亨利更多權限，好讓他能夠主持會議、讓法案付諸表決。