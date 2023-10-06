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彭博社：五角大廈加快為指揮官開發人工智能工具

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美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯在接受採訪時表示，人工智能可以幫助美國印太司令、海軍上將約翰·阿奎利諾解決「他最擔心的」一些問題。圖／德國之聲中文網
美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯在接受採訪時表示，人工智能可以幫助美國印太司令、海軍上將約翰·阿奎利諾解決「他最擔心的」一些問題。圖／德國之聲中文網

美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）在接受採訪時表示，人工智能可以幫助美國印太司令、海軍上將約翰·阿奎利諾（John Aquilino）解決「他最擔心的」一些問題。

約翰·阿奎利諾2021年5月接任印太司令部司令。他主張美國增加對印太地區的軍事投入，大力推進「太平洋威懾計劃」，並認為台海是地區頭號熱點，擔憂台灣現有的軍事力量不足，支持「持續對台軍售」。阿奎利諾近期還表示，他對中國軍隊的建設，包括加強其核能力感到擔憂。

「我們正在通過開發人工智能為他提供幫助」，希克斯談到五角大廈為阿奎利諾的指揮工作開發人工智能應用程序的努力時說。她說，美國的對手認識到美軍在指揮和控制方面的實力以及執行任務、調遣部隊的能力。

800個正在進行的人工智能項目

美國國防部一直面對未能跟上人工智能商業創新的批評，涉及人工智能在戰爭中的應用，其能力也離活動人士的要求差距甚遠。

希克斯說，五角大廈已有800個正在進行中的人工智能項目，並且正在「明顯加快」發展人工智能。可以看到，人工智能的戰術優勢以及為其提供支持的數據流正逐月改善。

今年7月，希克斯會見了人工智能數據團隊，並觀看了印度太平洋地區的人工智能支持的演習。她說，情報分析師、操作員和技術專家現在正並肩進行人工智能試驗，「以創造真正的能力」。

希克斯認為，五角大廈在人工智能的使用方面已制定了各國軍隊中最負責任的政策，並將發展人工智能列為優先事項。

她補充說，烏克蘭戰爭顯現出在烏克蘭武裝力量內部近於實時地分享數據的重要性，根據准確信息做出快速反應的能力可以給任何軍隊帶來「有意義」的優勢。她說，人工智能今後意味著「你可以同時考慮成千上萬個不同的信息點。」

希克斯還表示，負責中東地區美軍部隊的中央司令部已經在人工智能方面取得了進展，這「肯定會為其他作戰司令部帶來好處」。

（彭博社）

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