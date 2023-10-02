美政府關門警報 暫時解除

經濟日報／ 編譯任中原潘勛／綜合外電
美國眾院議長麥卡錫。（美聯社）
美國眾院議長麥卡錫。（美聯社）

美國聯邦政府關門危機，終於暫時消散。國會搶在美東時間10月1日之前，漏夜通過短期撥款法案，總統拜登也趕緊在凌晨之前簽署，使聯邦政府得以繼續運作到11月17日前，不過數十億美元的援助烏克蘭經費暫時並未被納入。

高盛仍預料，第4季仍可能發生另一次政府關門。

白宮在聲明中稱讚國會此舉「避免了一項不必要的危機，使數百萬辛勤工作的美國民眾免於遭致不必要的痛苦」；他並表示，美國對烏克蘭的支持不容許失效，期望眾議院議長麥卡錫「信守對烏克蘭人民的承諾，並確保支持烏克蘭的經費能夠通過」。

國會9月30日一整天峰迴路轉，先是眾院議長麥卡錫不再要求政府大砍開支，在民主黨眾議員幾乎全數力挺下，眾院以335對91票通過為期45天的短期開支法案「持續撥款決議案」，之後急送交參院表決，在距本會計年度結束僅幾個小時前以88對九票通過本案，午夜前再趕忙送交總統拜登簽署，暫緩政府停擺危機。

不過高盛集團預料，國會就算達成短期撥款協議，今年第4季仍將可能發生另一次的政府關門。

高盛估計，政府每關門一周，對第4季國內生產毛額（GDP）年增率的影響程度是負0.2個百分點（如果明年第1季時政府已經開門，則對GDP成長率的影響是+0.2百分點）。

無論關門持續多久，聯邦政府員工每放無薪假一周，對GDP的影響是負0.15百分點。每關門一周，民間部門受到的間接影響也將使GDP成長率損失0.05百分點；若只是短暫關門則影響更小，但若持續數周則影響將擴大。

美聯社報導，眾院加速通過的法案雖未列入白宮期盼的援烏項目，但增加聯邦救助天災經費達160億美元，滿足拜登要求的全數。

眾院議長麥卡錫之前表示，眾院要盡職守，「當眾院裡的成年人，讓政府繼續開門」。

共和黨極右派幾位同黨議員表決前曾放話，將反對任何短期開支法案，讓議長麥卡錫無法靠共和黨而取得多數票通過；麥卡錫仰靠民主黨支持的作法，已引發極右派憤怒，放話要罷黜他的議長席位。麥卡錫這次把極右派拋諸腦後，幾乎確定面臨罷黜動議，話雖如此，還不確定是否有足夠票數把他趕下台。這次雖有90票反對，但大多數共和黨眾議員仍投票支持法案。

烏克蘭 GDP

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