紐約暴洪 恐成新常態

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國紐約州長侯可警告，上周造成紐約市暴洪的大豪雨，反映出氣候變遷造成的「新常態」。紐約市上周六（9月30日）降下歷來最大雨量，儘管目前已逐漸擺脫溼答答的天氣，接下來六天仍將處於緊急狀態之中。

路透報導，美國人口最多城市紐約市，部分地區上周五降下近200毫米雨量，紐約甘迺迪國際機場單日降雨量來到近203毫米，比1948年至今任何一天還多。布魯克林一早出現這波風暴中最強烈的降雨之一，短短3個小時降下一個月雨量。

這場又急又快的雨勢所幸至今未傳出任何人員喪生，但導致部分街道變成河流，車輛動彈不得多達數小時；部分地下鐵和通勤火車路線關閉；飛機誤點或取消，拉瓜迪亞機場也必須撤離一個航廈的人員。

侯可說：「很遺憾的，我們必須預期這是新常態。」他還說，紐約接下來六天仍將處於緊急狀態之中，以利迅速配發資源來因應危機。

紐約 雨量 美國

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