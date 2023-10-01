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共和黨內訌 美政府幾乎確定關門

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
眾院議長麥卡錫上任後挑戰不斷，經常受到共和黨內極右派要脅，處境相當為難。（路透）
眾院議長麥卡錫上任後挑戰不斷，經常受到共和黨內極右派要脅，處境相當為難。（路透）

美國聯邦眾議院共和黨領袖們主導的臨時開支法案，九月廿九日在黨內強硬右派議員反對下遭否決，部分聯邦機構十月一日起幾乎確定關門。「造反」的廿一位共和黨眾議員主張更大幅削減政府開支和對烏援助，成為該法案無法闖關的敗因。白宮則喊冤政府停擺與總統拜登完全無關，歸咎那些最偏激的共和黨眾議員。

美國自一九七六年以來，政府關門已廿二次。英國經濟學人指，這次關門危機主因其實不在兩黨對立，而是共和黨內部分歧，堪稱最奇怪的一次關門。

美國國會必須在十月一日新會計年度開始前，同意撥款或通過臨時預算案，聯邦政府才能避免因資金缺口而局部或全部停擺。共和黨聯邦眾院議長麥卡錫協調的開支法案，幾乎將諸多聯邦機構經費大砍三成，但廿一位強硬右派議員仍嫌不夠，加上民主黨眾議員反對，使眾院以二三二票對一九八票，否決先撥款卅天的臨時議案。

麥卡錫五月曾與拜登就二○二四會計年度開支達成協議，削減一點五九兆美元（約台幣五十六兆元）可支配支出，但少數極右派共和黨議員要求再削減一二○○億美元（約台幣三點九兆元）並加強對邊境移民的管控，還要求限縮甚至停止援烏，因此形成僵局。共和黨眾議員蓋茨領導的強硬派更醞釀一旦麥卡錫不就範，就要將他拉下議長寶座。

民主黨掌控的聯邦參議院則正推行一項跨黨派臨時開支法案，擬為政府提供資金至十一月十七日。ＣＮＮ報導，參院擬於美東卅日下午一點（台灣時間十月一日凌晨一點）擬再舉行程序表決。

停擺將使眾多聯邦機構暫時關閉，例如國家公園、國家博物館，並拖延護照簽證審批程序，雇員面臨無薪假。執法、軍事行動、航管、退伍軍人醫療照護及聯邦刑事調查等必要政府服務雖得以繼續，但雇員暫領不到薪水。

議員 共和黨 美國

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