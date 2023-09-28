取代孔子學院 美議員：強化美台語言教育交流

美國新聞網站Axios報導，美國參議院廿六日推出跨黨派決議案，鼓勵美國大學強化與台灣的教育連結，取代正在式微、由中國大陸政府資助的語言教育計畫孔子學院。

決議案旨在表達參議院立場，也可以用來對外交政策或其他行政事務提出建議；決議案不用眾議院同意，無須總統簽署生效，也不具備法律拘束力。

根據報導，由中方資助在美國各大學開設的孔子學院近年來數量銳減，二○一七年有超過百座，到了今年初只剩下七座。

孔子學院因禁止在課堂上討論敏感議題，侵害學術自由而引人非議。

川普政府在二○二○年認定孔子學院為外國使團時，當時有七十五座在美國大學的孔子學院，也有約五百間設在幼兒園至高中的孔子教室。

川普政府指，有美國高中迫於孔校壓力，取消邀請達賴喇嘛來演說，此外，孔校施壓學校，要求移除校園演講者的台灣經歷。

時任國務卿龐培歐指，孔子學院是中共主持的宣傳組織，要求年底前必須關閉孔子學院或孔子教室。

但是美國大學依然需要中文教學資源，共和黨籍聯邦參議員布萊克本和民主黨籍參議員馬基共同提出一項決議案，呼籲美國的大專院校支持二○二○年底成立的台美教育倡議，讓台灣和美國的語言教學資源可以流動互助。

布萊克本透過聲明表示，美國的高等教育機構在教育學生文化、歷史和語言時，必須不受中國大陸箝制。

馬基則說，若美國想要建立強健的對台關係，就必須支持兩國的語言交換計畫。