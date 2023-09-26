穆迪：美政府停擺恐丟AAA信評 即使無礙公債還款付息

最後一家尚未下調美國主權債信評等的主要信評機構穆迪（Moody's）周一警告，美國政府如果停擺，將威脅到它的AAA頂級信評。

美國國會預算協商陷入僵局，聯邦政府可能耗盡運轉經費。國會領袖和白宮官員已示警，除非眾院共和黨右翼與黨內領導層妥協，並投票同意持續為政府提供資金，否則最早可能在10月1日（本周日），聯邦政府大部分運作就將被迫停擺，數百萬人被迫休假。

穆迪發布報告表示：「雖然政府還本付息不會受到影響，而且短暫的停擺也不太可能擾亂經濟，但相對於我們近年來彰顯的其他AAA級主權國家，這將凸顯出美國在制度和治理能力上的脆弱。特別是它將表明，由於財政赤字擴大和債負能力惡化，政治兩極化加劇對美國財政政策的制定產生重大制約。」

全球三家主要信貸評級機構裡，只剩穆迪給予美國公債AAA信評的機構，其他兩家，標普和惠譽，都已經調降美國主權評級至AA+。