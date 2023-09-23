92歲梅鐸交棒 傳媒帝國恐更右傾

九十二歲跨國媒體大亨梅鐸廿一日宣布準備退休，旗下新聞集團和保守派新聞重鎮福斯公司的董事長頭銜自十一月起都交給長子拉克蘭，梅鐸只任名譽主席。梅鐸四名成年子女都有接班潛力。拉克蘭雖為長男，但一度離開集團達九年，卻能鹹魚翻身成為接班人，被喻為ＨＢＯ熱門影集「繼承之戰」真人版。

五十二歲拉克蘭將主管華爾街日報、福斯新聞及體育、英國泰晤士報和太陽報走向。梅鐸共六名子女，拉克蘭是老三，一九七一年生於倫敦，卻在紐約長大，在普林斯頓大學主修哲學。

拉克蘭一九九七年被任命為新聞集團副營運長，是集團第三號人物，接班之路原一片光明，二○○五年卻與時任福斯新聞執行長的艾爾斯失和，拉克蘭怨父親沒挺自己、憤而離職。拉克蘭回澳洲老家成立投資公司。二○一四年梅鐸內憂外患之際，拉克蘭回歸協助穩定軍心，擔任新聞集團和福斯影業非執行副主席。

據浮華世界雜誌報導，拉克蘭重返集團對次子詹姆士是很大羞辱，他在兄長離開期間，一直努力證明自己是合適的媒體帝國接班人。家族友人透露，雖是同父同母，但兩兄弟從小連玩大富翁都想不擇手段贏過對方。

拉克蘭回鍋一年後，成為福斯影業執行主席，二○一九年被任命為福斯總裁與執行長，接班大勢已定。梅鐸同年決定以七百一十億美元將福斯影業賣給迪士尼，交易完成後，詹姆士離開新聞集團理事會，還捐款支持拜登選總統，並發表公開信表示無法認同集團的言論政策，跟家族分道揚鑣。

另外，澳洲前總理滕博爾廿二日指稱，他認識梅鐸父子很久，印象中拉克蘭在意識形態上比其父更保守。