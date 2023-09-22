美駐日大使重砲批習 白宮叫停

美國駐日本大使易曼紐日前在社群平台連連重砲批評中國大陸國家主席習近平，引起關注；國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞網報導，美國總統拜登的幕僚已要求易曼紐停止發布批評習近平的貼文；白宮國家安全會議官員近期告知易曼紐團隊，易曼紐的言論可能破壞拜登政府修補與中國緊張關係的努力，甚至影響今年秋天的拜習會晤。

過去兩周以來，易曼紐接連使用「＃北京政府之謎（#MysteryInBeijingBuilding）」標籤，批評習近平的政策和用人失當，並猜測大陸前外長秦剛、火箭軍司令、國防部長李尚福相繼神隱的原因，稱習團隊好像英國偵探小說家克莉絲蒂的小說「無人生還」。

日本產經新聞報導，由於美國政府希望拜登和習近平在十一月舊金山舉辦的亞太經合會高峰會場邊會面，因此不希望易曼紐的發言成為阻礙。

ＮＢＣ引述白宮消息人士指出，易曼紐貼文與白宮釋出訊息不一致。

拜登十九日在聯合國大會演說，表明將負責任控管美中競爭，使其不演變為衝突。這與易曼紐近來的論調截然不同，匿名消息人士透露，中國對易曼紐的貼文感到憤怒。

知情人士透露，一些美國政府官員對易曼紐的發言感到不安。另一名官員則表示，易曼紐發表這些言論毫無意義，無助於促進美國對中國或亞太地區的戰略目標，「這與我們在該區域的行動相抵觸」，他解釋，美國了解必須與中國維持某種關係，尤其是經濟關係，而易曼紐的言論並不會促使美國往目標邁進。

一名曾任拜登政府官員的人士說，易曼紐對中國發出的訊息，與拜登政府試圖在北京達成的目標完全背道而馳，「他們試圖平息局勢，卻讓駐日大使攻擊中國？這很愚蠢。」

易曼紐發言人則對ＮＢＣ的報導提出異議，稱「完全不是事實」。

白宮印太事務協調總監坎伯受訪時說，「易曼紐大使表現傑出，是美國駐日本非常有成效的代表，每天都充分展現他的創新、熱情與努力不懈」。他並沒有答覆易曼紐是否會繼續發文。