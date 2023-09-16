拜登兒子遭起訴／司法淪砍刀 美黨爭更極化

綜合英國廣播公司（ＢＢＣ）與美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十四、十五日報導，美國總統拜登次子杭特十四日因槍枝相關三項聯邦重罪被起訴，事件背後有四項意涵，包括美國國內黨同伐異情況嚴重、共和黨人士面臨兩難、司法政治化，以及民主黨缺乏拜登以外的總統人選。

有些美國人認為，共和黨前總統川普已面臨九十一條聯邦及地方刑事起訴令人震驚又憤怒。他們痛批這是「拜登的司法部」主導之政治迫害。有些美國人則深信，過去五年來相同的司法部門持續針對杭特稅務及私德問題進行不公平追殺。

共和黨早知杭特是拜登一大弱點，操作杭特的問題不僅可能激怒拜登，也可轉移外界對川普訴訟纏身的關注。

然而，是否大肆操作杭特案恐使共和黨陷入兩難。三項槍枝相關罪名的確是重罪、而非輕罪，他可能還將面臨更多稅務及海外交易相關起訴，但截至目前，杭特的控罪在規模與數量上均遠不及川普。若共和黨試圖將杭特案當作競選武器，無疑將促使美國選民將兩人做比較。民主黨人士屆時也必將主張，杭特沒要競選總統。

美國康乃爾法學院教授澤林（Randy Zelin）表示，美國政治與司法間的界線如今已逐漸模糊。這代表有人能夠利用聯邦刑事司法系統懲罰政治異己，這場永無止境的鬥爭正撕裂美國。

ＣＮＮ引述一份民調報導，僅三分之一民主黨與親民主黨受訪者支持拜登競選連任，三分之二盼有其他選項，儘管幾乎沒人說得出其他選項有誰。其中最常被點名的包括聯邦參議員桑德斯，但他已八十二歲，比拜登還老。

前美國聯邦眾議院議長裴洛西日前受訪時，被問及副總統賀錦麗是否為拜登競選連任的最佳副手人選。裴洛西只說，「拜登這麼認為」，並稱讚賀錦麗在政治上十分精明，若要打敗川普，擁有許多經驗與智慧的拜登是最佳人選。