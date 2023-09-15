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重大變革！全美麥當勞將在2032年前 取消飲料自助吧

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全美麥當勞將於2032年前取消全美飲料自助吧。美聯社
全美麥當勞將於2032年前取消全美飲料自助吧。美聯社

全球知名速食連鎖店麥當勞日前宣布一樣重大改革，將於2032年前取消全美飲料自助吧，原因與疫情和大眾消費習慣改變有關。

CNN報導，幾十年來，麥當勞一直讓顧客在餐廳裡自行裝飲料或續杯。但自疫情爆發以來，消費者行為發生變化，透過得來速和外送的人激增，選擇在店內用餐的人已大幅減少，進而減少對飲料自助吧的需求。

根據其最新的收益報告，在便利至上的數位時代，麥當勞的數位銷售（消費者透過UberEats等外送平台下單）大幅增長，目前佔其總銷售額的40%。

未來麥當勞還計畫縮小或取消用餐區，不過相關細節尚未公布。全球第一間麥當勞門市於1940年在加州聖伯納地諾郡（San Bernardino）開張，2004年成立第一座自助飲料吧並推行至全美。

麥當勞 速食 CNN 餐廳

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