聽新聞
test
0:00 / 0:00

美大學拚招生 投資蓋宿舍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在平價住房供不應求、居住成本飆高之際，美國的大專院校正在投資興建研究生宿舍，以吸引學費較高的研究生就讀。

非營利機構大學住房基金會（Collegiate Housing Foundation）旗下的分支機構，9月上旬於市政債市場籌資1.71億美元，計劃在馬諾夏威夷大學開發研究生住宿專案，包含558個床位、托育中心及零售店面，預計2025年8月完工，趕在該學年開始之前啟用。

夏威夷大學體系將提供1,800萬美元資金，支持這項住宿專案，且在2055年前每年將以200萬美元補貼房租。發債文件顯示，房租將介於約1,300~1,900美元。

馬諾夏威夷大學財務長楊恩說，馬諾是歐胡島房價最貴的區域之一，學生住宿更基本上是零供應，而申請人在挑選學校時，會考慮到住宿的可取得性，其他學校可能擁有更多已備妥的住宿，「我們希望夏威夷大學系統至少能提供住宿，在這個領域擁有競爭力」。

美國其他城市也面臨住房負擔沉重的挑戰，促使大專學校設法解決這類問題。麻省理工學院（MIT）近來開設有454間公寓單位的研究生住宿大樓，當地一間房間的租金中位數為3,000美元。

住宿 夏威夷

延伸閱讀

鹽酥雞整年都買一送一！ 霸氣老闆娘慶賀兒子考上大學 掛上大紅布條大放送

大學明天開學 靜宜迎新生勉勵用行動改造世界

她剛升大學嘆「跟室友不熟、沒話題」想回家住 網推：把宿舍當旅館

影╱非裔孕婦拒下車接受盤查 遭美警擊斃「一屍兩命」畫面曝

相關新聞

美大學拚招生 投資蓋宿舍

在平價住房供不應求、居住成本飆高之際，美國的大專院校正在投資興建研究生宿舍，以吸引學費較高的研究生就讀。

兒孫滿堂！馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

商業內幕(Business Insider)報導，科技鉅子馬斯克最新傳記9月12日即將上市，紐約時報書評搶先曝光他和前女...

霍楚簽署立法 農曆新年列紐約公校法定假期

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日簽署法令，宣布農曆新年(Lunar New Year)成為全州公校法定假期；...

川普2016「贏的路徑」 CNN：2024恐重現

有線電視新聞網(CNN)政治分析師恩騰(Harry Enten)9日警告，雖然拜登總統跟共和黨最可能提名的前總統川普一樣...

兒童因芬太尼而死 加州父母被控謀殺

在美國，愈來愈多兒童因為接觸類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)而呼吸困難、甚至死亡；有些地區檢察官依法指控服用這些藥...

干擾喬州大選案 梅杜斯要求移交聯邦法院…遭駁回

喬治亞州控告前總統川普等19人干擾及企圖影響選舉結果案，被告之一的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)要求將案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦