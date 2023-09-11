美大學拚招生 投資蓋宿舍

在平價住房供不應求、居住成本飆高之際，美國的大專院校正在投資興建研究生宿舍，以吸引學費較高的研究生就讀。

非營利機構大學住房基金會（Collegiate Housing Foundation）旗下的分支機構，9月上旬於市政債市場籌資1.71億美元，計劃在馬諾夏威夷大學開發研究生住宿專案，包含558個床位、托育中心及零售店面，預計2025年8月完工，趕在該學年開始之前啟用。

夏威夷大學體系將提供1,800萬美元資金，支持這項住宿專案，且在2055年前每年將以200萬美元補貼房租。發債文件顯示，房租將介於約1,300~1,900美元。

馬諾夏威夷大學財務長楊恩說，馬諾是歐胡島房價最貴的區域之一，學生住宿更基本上是零供應，而申請人在挑選學校時，會考慮到住宿的可取得性，其他學校可能擁有更多已備妥的住宿，「我們希望夏威夷大學系統至少能提供住宿，在這個領域擁有競爭力」。

美國其他城市也面臨住房負擔沉重的挑戰，促使大專學校設法解決這類問題。麻省理工學院（MIT）近來開設有454間公寓單位的研究生住宿大樓，當地一間房間的租金中位數為3,000美元。