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美媒：陸禁中央官員用iPhone
華爾街日報引述知情人士報導，中國大陸已禁止中央部會官員在公務上使用蘋果iPhone和其他外國品牌裝置，而且不得帶進辦公室，成為北京想降低依賴外國技術並強化安全的最新舉動。
知情人士透露，大陸官員近幾周已在聊天群組或是會議接獲指示，禁止在公務上使用蘋果iPhone等外國品牌裝置，且不得帶進辦公室，目前還不清楚這項命令範圍有多廣，但是一些中央部會的職員都在流通類似訊息。
北京過去已要求一些機構官員不得使用iPhone，知情人士說，最新禁令範圍擴大，且宣示將加強確保嚴格貫徹禁令。
大陸國務院新聞辦公室與蘋果並未立即對此發表回應。香港星島日報報導，據了解，目前並不存在正式禁令。報導並引述一名在中央機關工作的公務員稱，其工作的部門沒有相關禁令，認為只有一些敏感部委會受相關限制。
這項措施類似美國禁止官員使用華為設備，及公務不得安裝TikTok，反映美中都擔心資料外洩。
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