曾私下承認累了 拜登傳記作者：總統若在年底前退選 「我不太驚訝」

英國衛報報導，美國總統拜登的新傳記作者福爾（Franklin Foer）表示，如果拜登在今年年底之前退出明年的總統大選，不再競選連任，他「不會太驚訝」。

福爾本周出版拜登傳記「最後的政治家：拜登的白宮內幕與為美國前途奮鬥」（暫譯，The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future ）。他3日接受國家廣播公司（NBC）「會見媒體」節目訪問時表示，「不需要伍華德才能了解拜登老了」。伍華德（Bob Woodward）是揭發「水門案」的華盛頓郵報記者，他和拜登同齡，都是80歲。

福爾在傳記中提到拜登私下承認感覺「累」，並擔心他的年齡。

福爾說，「我不是老年學家，不能預測未來幾年拜登會如何老化」。

主持人問他，拜登是否可能退出選舉，他說，「如果退出我會很驚訝，但不會太驚訝」。