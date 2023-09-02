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白宮：烏軍南部反攻在過去三天內取得明顯進展 匿名官員批評沒有幫助

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比1日表示，烏克蘭軍隊在過去72小時內的南方攻勢取得了「明顯進展」，並稱自家匿名官員的批評「沒有幫助」。美聯社
美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比1日表示，烏克蘭軍隊在過去72小時內的南方攻勢取得了「明顯進展」，並稱自家匿名官員的批評「沒有幫助」。美聯社

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）1日表示，烏克蘭軍隊在過去72小時內的南方攻勢取得了「明顯進展」。

衛報綜合報導，柯比稱美方已經注意到，「在過去72小時左右的時間裡，烏克蘭武裝部隊…在札波羅熱地區發起的那一條南方推進線上取得了一些明顯的進展」。他宣稱，烏軍在對抗俄軍第二道防禦工事取得了一些成功，又指怎麼利用近日的戰果獲益則要取決於烏克蘭。

柯比同時表示，美方匿名官員在最近媒體報導批評烏軍的努力「沒有幫助」。他說，「我們都看到了匿名官員在那裡批評」，這對烏克蘭在戰場的行動「老實說沒有幫助」，接著又稱「任何這場反攻的客觀觀察家」都不能否認烏軍「現在已經取得了進展」。

根據報導，基輔當局宣稱烏軍已經在多處突破了俄軍的第一道防禦工事。一些烏方官員則擔心，隨著更冷與更潮濕的天候進一步阻礙今年下半年的戰場進度，西方國家的堅定支持可能會開始動搖。

推特連結：https://twitter.com/bctallis/status/1697861337601249733

烏克蘭 國安會 基輔

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