快訊

吃到飽這菜色「隨便吃都回本」？網友搖頭：成本超低

賺人熱淚的騙局一場？《攻其不備》原型主角控訴扭曲事實

拍影片自證違規！王陽明街頭試駕900萬BMW超速 警將通知到案說明

言論自由再蒙塵！華郵：馬斯克的X拉長用戶造訪競爭對手時間

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
華郵報導，前身為推特的社群媒體平台X，拉長了用戶連結到臉書等競爭對手、以及路透和紐約時報等新聞機構網站的時間。美聯社
華郵報導，前身為推特的社群媒體平台X，拉長了用戶連結到臉書等競爭對手、以及路透和紐約時報等新聞機構網站的時間。美聯社

華盛頓郵報15日報導，前身為推特的社群媒體平台X，拉長了用戶連結到臉書與Instagram等競爭對手、以及路透和紐約時報等新聞機構網站的時間，X稍後雖已恢復造訪速度，但可能讓老闆馬斯克自詡的「言論自由絕對論者」再度蒙塵。

華郵指稱，15日的測試顯示，若在X平台點擊被針對網站的連結，要等約5秒才會看到網站內容。訪問時間被拉長的網站包括臉書、Instagram、Bluesky及Substack等競爭對手，還有路透與紐時網站。華郵的分析發現，多數其他外部網站都不受影響，包括華郵、福斯新聞以及YouTube等，都只要不到一秒就能看到網站內容。

路透的測試發現類似延遲情況。紐時發言人表示，該媒體也已觀察到X的「系統性延遲」，也「未收到該平台對於此舉的任何說明」。

X的造訪減速措施主要影響X用來處理所有網站連結的縮短網址服務t.co網域，在X平台發表的所有連結，都會透過t.co網域導流，允許X追蹤、或甚至阻礙目標網站的活動，甚至可能降低馬斯克不喜歡的網站流量與廣告營收。

華郵指出，在這個測試結果被揭露後，到15日下午時，X開始改變作法，把延遲時間降至零。路透請求X置評時，X證實延遲已消除，但未詳細說明。

科技論壇Hacker News一名用戶15日稍早率先提出造訪延遲的情況，並表示X從8月4日開始拉長用戶造訪紐時的時間。馬斯克在8月4日批評紐時一篇關於馬斯克出生地南非的報導，抨擊紐時為「種族滅絕的辯護者」，並敦促人們取消訂閱紐時。

馬斯克之前也曾砲轟紐時是「宣傳」，4月也移除紐時在該平台的「受驗證」標誌，使用戶更難和假帳戶區隔。

X 馬斯克 華盛頓郵報

延伸閱讀

鐵籠格鬥不了了之？祖克柏喊話「該散場了」暗示馬斯克沒當真

馬斯克：將與祖克柏在「史詩級」地點來場「神鬼戰士」決鬥

綠黨告發馬斯克呼麻 並諷政府限制討論大麻箝制言論自由

慫了？不和祖克柏打鐵籠格鬥改這樣拚勝負 馬斯克：好主意

相關新聞

天價賠償！美國女遭前男友散布私密照、還轉寄親友 獲賠382億元

美國德州一名女子在起訴前男友，指控他透過虛假網路帳號向其親友和同事發送私密照片後，上周獲賠償12億美元（約新台幣383億...

夏威夷致命惡火奪99命！目擊者還原事發現場「疑電纜線掉落」迅速燃燒

夏威夷毛伊島居民特魯（Shane Treu）被住家一帶呼嘯的風聲吵醒，黎明時分走到屋外，看見木製電線桿突然冒出一道閃光，...

賺人熱淚的騙局？《攻其不備》原型主角控訴扭曲事實

「跨越種族的感人親緣，卻是騙局一場？」曾獲得奧斯卡獎的美國電影《攻其不備》（The Blind Side），講述國家美式足球聯盟（NFL）球星麥可奧赫（Michael Oher）17歲開始被一對富有的白人夫婦杜希一家領養、進而被栽培成知名球星的感人故事。電影改編自真人真事，然而2009年上映後，事隔14年，故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控：電影內容與事實不符。除了長久以來對他的名譽造成嚴重傷害，自己更不是如電影般、或被外界認知的「被領養」。另外，杜希一家因電影成功而賺取大量版稅與抽成，身為故事原型人物的麥可奧赫卻未得到任何報酬。

夏威夷野火增至101死！州長認：僅辨識出4名死者身分

美國夏威夷茂宜島（Maui）慘遭野火肆虐，罹難人數持續攀升，夏威夷州長葛林（Josh Green）15日表示，死亡人數已...

言論自由再蒙塵！華郵：馬斯克的X拉長用戶造訪競爭對手時間

華盛頓郵報15日報導，前身為推特的社群媒體平台X，拉長了用戶連結到臉書與Instagram等競爭對手、以及路透和紐約時報...

度假天堂頓成野火煉獄 夏威夷世紀大火要點一覽

夏威夷毛伊島（Maui）野火肆虐奪走至少99條性命，為逾百年來最致命的美國野火，迫使成千上萬居民和遊客撤離深具歷史意義的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦