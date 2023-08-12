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夏威夷野火增至55死、千人失蹤 拜登宣布為「重大災難」
夏威夷官員十日表示，八日開始快速延燒的夏威夷茂宜島致命野火，罹難者人數已攀升到至少五十五人，約一千人下落不明。華盛頓郵報引述民主黨州長葛林報導，這場大火很可能是該州州史上最大的天災。美國總統拜登十日正式宣布夏威夷發生「重大災害」，下令聯邦提供災區援助。
葛林表示，這場地獄火使茂宜島上的歷史小鎮拉海納，大多淪為悶燒的廢墟，數千人因此無家可歸，多達一千棟建築物遭夷平，需多年重建。官員開始制定收容流離失所災民的計畫，將安排暫住旅館以及租給遊客的房舍，並已動員該州一三○多名國民兵救災。
法新社引述加拿大觀光客威爾遜（Brandon Wilson）報導，他與妻子選擇到夏威夷慶祝結婚廿五周年，卻遇到這場野火。他形容拉海納現在看來彷彿戰區，就像遭炸彈轟炸，徹底摧毀。約十六點六萬人口的茂宜島，尚有近一點一萬人無電可用。
儘管目前死者人數尚未超過一九六○年一場大海嘯釀成夏威夷大島六十一人喪生的規模，但葛林已有不祥預感。
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