美盼改善關係 投資限令範圍縮水

路透與華爾街日報報導，美國對中國大陸技術投資限令已研議一年多，但由於美國試圖改善美中關係，最終版本在限縮對中投資範圍上不如起初的版本。

隨著地緣政治對立，美國對中投資近年來已減緩。根據紐約智庫榮鼎集團，去年美國對中直接投資為八十二億美元（約台幣兩千六百億元），創近廿年來新低；美國對中風險投資為十三億美元（約台幣四一六億元），亦寫下近十年來新低。

知悉內部討論的人士指稱，拜登政府官員草擬此一行政命令時，將ＡＩ主要分為對美國產生國安風險以及廣泛應用於日常商業目的兩種類型，但如何區隔出現困難。

知情人士說，在公布該限令前，這項新的資本管制措施就已開始改變美國投資人行為。總部在加州的風險投資基金「紅杉資本」在華府頻頻遭審查後，今年稍早將其在大陸的業務分割。其他美國公司為靜待拜登推出的這項新規範，也已減緩或暫停在大陸的交易。

自拜登政府開始研擬起，多個產業團體一年多來即尋求縮減該限令適用範圍。另根據知情人士，在拜登政府內部，財政部和商務部官員此前已成功尋求限縮九日最新限令的適用範圍。一直以來，美國財政部官員的工作就是提倡美國多多投資大陸而非限制。他們擔心拜登制定一套難以執行的規範，也想保留許多美國的對中投資，並推動專門針對國安目的的機敏技術新規範。

美國財長葉倫七月也先打預防針，表明新限令針對性有限，不會從根本上傷害大陸投資環境；商務部長雷蒙多三月更直言，美國政府並不想設下太過廣泛的限制，以免反倒損及美國經濟與勞工。惟北京政府仍批評，反對美方將經貿議題政治化及武器化。