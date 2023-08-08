快訊

老公國道狂飆172公里遭吊照 孕妻喊「怕小孩胎死腹中」也沒用

早晨財經速解讀／ 降息有望？AI大反攻 高股息ETF成領頭羊？

美國學生記者發威！揭發史丹佛校長論文醜聞拉下台

WFH時代終結！視訊軟體Zoom也要求員工返回辦公室上班

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
疫情逐漸趨緩，Zoom也宣布，員工應返回辦公室上班。路透
疫情逐漸趨緩，Zoom也宣布，員工應返回辦公室上班。路透

美國視訊會議軟體公司Zoom在疫情期間推動遠端革命，讓遠距或居家工作一度被視為未來辦公新趨勢，但隨著疫情趨緩，各大公司已開始召回員工，現在連Zoom也宣布，員工應返回辦公室上班。

CNN報導，Zoom發布聲明表示，正推動一項「結構化混合方法」，代表住在離公司較近的員工，每周需到公司上班兩天，因為這樣對視訊會議服務業務來說「最有效」。

Zoom表示，將會更加利用自身技術持續精進並支持全球客戶，「我們會繼續利用Zoom整體平台，讓我們的員工與分散各地的團隊保持聯繫並高效工作。」

在各大科技公司持續解除WFH浪潮之際，Zoom並未被排除在外。近幾個月來，谷哥、亞馬遜或Salesforce等，都頒布類似政策，結束疫情期間給予員工更自由的工作模式；然而，企業也面臨來自員工們的阻力。

就連白宮也在「打擊」遠距工作，上周才要求聯邦機構在未來幾個月更加頻繁地讓員工重返辦公室工作。

在疫情期間高速發展的Zoom，隨著疫情逐漸趨緩，需求也開始減弱，今年2月便宣布裁員旗下15％員工，大約1300人。執行領導團隊在下一財政年度的薪水也調降20％，並放棄獎金。

疫情 團隊

延伸閱讀

馳援南投仁愛鄉 中市府17組工程團隊2波挺進災區

T1聯盟／台灣女婿布拉續留獵鷹 黑白雙塔全力拚冠

韓國論文稱找出室溫超導體LK-99 台大實驗結果未復現

面板大廠「友達」驚爆關閉台南2廠 勞工局證實影響百人

相關新聞

WFH時代終結！視訊軟體Zoom也要求員工返回辦公室上班

美國視訊會議軟體公司Zoom在疫情期間推動遠端革命，讓遠距或居家工作一度被視為未來辦公新趨勢，但隨著疫情趨緩，各大公司已...

拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法

美國總統拜登7日簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法」，並指出這部法案有國會部門侵犯行政部門對外談判的憲法權力的疑慮...

【總編開箱】川普主義 讓美國陷入正當性危機

美國前總統川普涉嫌違法推翻2020年大選結果，遭聯邦大陪審團四項重罪起訴，但川普的聲勢未受影響，反而超越了黨內其他對手。調查顯示三成美國選民相信，民主黨是以某種方式將勝利從川普手中偷走，顯示老牌民主政體美國，正面臨正當性危機。

南加州兩消防直升機滅火時相撞釀3死 再引發1.6公頃面積火災

緊急救援官員表示，兩架消防直升機昨天在南加州河濱郡（Riverside County）執行滅火任務時相撞，造成3人死亡

美國賓州驚傳巴士與汽車相撞意外 3名乘客喪命

美國賓州警方今天表示，一輛載有多達50人的巴士在賓州州際公路上與另輛汽車相撞，這起事故造成3名乘客喪生

亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工 美國物價受影響

亞洲是世界工廠，美國人買的東西大部分來自此地，但因為亞洲年輕人不愛到工廠上班，影響所及，全球化製造的模式將經歷新考驗，西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦