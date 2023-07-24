美中情局長坦承 在陸間諜網 十多年前遭重創

美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯表示，十多年前，美國在中國大陸招募的情報網絡，遭遇毀滅性的反情報損失，正努力重建。

華盛頓時報報導，伯恩斯上周在科羅拉多州阿斯本安全論壇被問到美方招募的中國人和其他情報人員損失問題。美國官員表示，這些損失始於二○一○年，原因是一名ＣＩＡ幹員背叛和祕密通訊系統被破解。

伯恩斯表示，「我們已取得進展，正努力確保擁有強大的情報人力，以補充我們透過其他方式獲得的情資」。

ＣＩＡ擅長以特工打探情報，美國政府重新聚焦中國，而伯恩斯是首位公開承認曾在中國境內發生特工網被破獲慘案的局長。大多數ＣＩＡ在中國招募的情報人員不是被捕就是被處決。

美方情報官員說，十年前間諜網被中國國家安全部破獲，幹員大量損失，二○一○至二○一二年間，多達卅名ＣＩＡ在中國幹員被國家安全部在其境內及其他地點拘押。

這次損失重傷美國情蒐能力，無法偵知共軍傳統及核子武力大舉建軍。

大多數被捕的ＣＩＡ幹員被關押，美方得知至少有一例，一名中情局幹員在北京某官方建築內，在一群中方安全人員面前被處決。

情報圈二○一九年曾透露，中國國安部的反情報作業動用傳統手法，招募知悉美方情報網的人員，但ＣＩＡ用來與幹員聯絡的安全通訊系統可能也被中方突破。前ＣＩＡ反情報副局長凱爾頓（Mark Kelton）拒評幹員在中國損失的情況。