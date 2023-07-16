NASA研究中心主任：創新思維是太空發展關鍵

NASA的艾姆斯研究中心，主導美國各項太空計劃的研究測試。台灣自製獵風者衛星啟運準備升空，艾姆斯主任杜龍蓀受訪表示，樂見國際間的參與度提升，創新是太空發展的重要關鍵。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的艾姆斯研究中心（Ames Research Center, ARC），座落於加州矽谷，擁有逾800公頃聯邦土地，是NASA的10座中心裡頭，歷史第二悠久、亞裔正式僱員占比最高的一座。

它集結加州灣區獨有的創新生態圈資源，替美國各項重大太空計畫，如標誌人類重返月球的「阿提米絲3號」（Artemis 3），以及準備登陸月球南極、尋找水源的機器人探測車VIPER，進行關鍵技術研究與測試。

艾姆斯研究中心主任杜龍蓀（Eugene Tu）生於美國，為台灣移民第二代，父母早期赴美深造發展，他擁有加大柏克萊分校機械工程學士、史丹佛大學航空航天工程碩士和博士學位，現為領導NASA技術革新的關鍵人物之一。

14日，杜龍蓀接受中央社專訪，專訪前日，台灣自製獵風者氣象衛星起運，前往法屬圭亞那，預計在9月升空。對此，他表示這是振奮人心的消息，太空領域的國際參與和商用發展正快速擴張，這是數十年前很難想像的轉變。

美國商業太空探索日益蓬勃壯大，部分人士甚至臆測，NASA重要性是否會弱化，杜龍蓀說，情況「其實完全相反」，NASA反而更能運用民間能力，尤其在「例行性及目前技術可完成的工作項目」上，強化整體太空發展。

他認為，民間企業的參與，將為NASA過去60多年的運作帶來「正向變化」，讓NASA更能「專注於技術推進」，實現人類登陸月球或火星等任務。

他以航空業為例，從100多年前起步，至今成為民眾生活日常，「民間所注入的資源和能量功不可沒，我們希望太空探索未來也能到達這個目標」。

杜龍蓀強調，NASA在各項領先的太空任務上，鮮少重複做同樣的事情，正因為如此，「創新心態、創新技術、創新能力」是太空發展的關鍵。

創新攸關科技與人才，杜龍蓀說，台灣重視科技發展，科技正是人類有效探索太空和運用太空資源不可或缺的一環，此外，他也認為，AI新科技有利於太空探索、實現從前不可能的任務，太空人才的工作機會反倒「會增加」。

因應科技人才需求，美國產官學界正加速合作。

艾姆斯研究中心鄰近史丹佛大學，距離加大柏克萊分校仍需1小時車程，不過不久後，柏克萊將在中心內建造新校區，增設航空航天工程相關科系，有望在2年後動土，代表NASA將更能有效整合學術資源、推動太空領域研究。

杜龍蓀期待，與母校能有更緊密的合作，並透過各種計劃培育下一代太空人才。1964年出生的他，從小熱愛各種飛行器，年輕時深受美國的太空梭計劃（Space Shuttle）和其他任務所啟發，進而走入太空研究領域。

訪談結束後，他帶記者來到全球最大，可停放全尺寸波音737飛機的風洞前，指向旁邊的NASA先進超級計算部門說，「那是我的起點，是我當學生時，實習的地方。」

從實習生一路成為整座中心的掌舵者，杜龍蓀說「教育」帶給他實現自我的機會，某種程度來看，也算是一種美國夢的體現。

2020年初，杜龍蓀第一次帶3個孩子到台灣，造訪新竹、台南等地，他說，家人都很喜歡那趟旅行，女兒之後也計劃到台灣進行1個學期的短期課程。