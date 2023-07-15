人民有知的權利！美兩黨參議員擬提法案 要求政府公布UFO檔案

美國參議院預計將在未來幾天內考慮一項兩黨共同提出的措施，要求美國政府公開與可能的不明飛行物（UFO）目擊事件有關檔案。

路透報導，參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）聯手，帶頭這項強迫政府公開正式名稱為「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena，簡稱UAP）相關的資訊。

他們提出的64頁提案，以1992年的一條美國法律為藍本，該法律詳細說明1963年甘迺迪（John Kennedy）總統被刺殺相關檔案的處理方式。

他們計畫將該措施作為對國會審議的《2024財年國防授權法案》的修正案，該法案將授權美國為10月1日開始的財政年度提供國防資金。

舒默的支持可能會影響許多民主黨同僚，而朗茲則是參議院情報和軍事委員會成員。

舒默14日發布聲明表示：「幾十年來，許多美國人一直對神祕和無法解釋的物體著迷，他們早就該得到一些答案了。」他補充說，公眾「有權了解來源不明的技術、非人類智能和無法解釋的現象」。

該修正案將要求美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）從所有相關政府辦公室收集UAP相關檔案，且審查委員會必須提供對某些文件必須保密的理由。

朗茲表示，「我們的目標是確保與UAP相關的任何調查或檔案記錄的可信度。」

根據該措施，檔案必須在法律頒布後的25年內全部公開披露，除非美國總統證明因直接損害國家安全而有必要繼續推遲。