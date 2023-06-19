拜登造勢首站費城 再打勞工牌

美國總統拜登連任競選造勢活動十七日啟動，首站選在賓州費城，接受工會團體力挺；拜登當天行程滿檔，副總統賀錦麗和第一夫人吉兒也協助跑行程募款。

近兩個月前，拜登正式宣布爭取連任；如今終於有公開競選活動，他回到擁有大批支持者的費城出席工會背書活動。拜登向兩千名工會成員說，「夥計們，回家的感覺真好。我看著這群人，有許多朋友。」拜登就任總統以來，已第十三次造訪費城。

拜登與勞工運動的關係密切，曾仰賴工會組織及動員能力，這也是他推行的政策聚焦中產階級家庭的證明；知情人士表示，此次連任選戰策略與以往無異。全美最大的工會組織全美勞工聯盟（ＡＦＬ─ＣＩＯ）十六日表態力挺拜登。他十七日在費城造勢場合喊話，「我比你們想像的更榮幸，能夠這麼早就獲得你們的支持，將對選情舉足輕重」。

拜登當天演講的語調與先前演說類似，自稱「美國歷史上最支持工會的總統」；他批評共和黨要求減稅，「正衝著你們（勞工）而來」，並歷數他執政兩年半來的經濟成就。

拜登指稱，「我上任以來，我們已創造一三○○萬個新工作，失業率降至近五十年來新低，我們還創造八十萬個製造業工作。通膨連續十一個月下降，還會繼續降。今天（的通膨數據）不及一年前的一半，這不是剛發生，我們做到了」。

距離美國總統大選投票還有十七個月，拜登在民主黨內初選提名的挑戰是募款，賀錦麗和吉兒未來兩周將做為他的分身，跑遍全美募款。

美國政治新聞網站Politico報導，拜登將前往加州艾瑟頓（Atherton）與肯特菲爾（Kentfield）、馬里蘭州切維契斯（Chevy Chase），以及伊利諾州芝加哥。吉兒則將前往田納西州明尼阿波利斯與納希維爾，賀錦麗會到紐約市、達拉斯與馬里蘭州波多馬克（Potomac）募款。前述募款活動最貴的門票是十萬美元（約三一○萬台幣），其中包括安排入座「白金桌」、拍照以及貴賓會前接待服務等。