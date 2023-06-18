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史丹福研究：瓦斯爐釋出的致癌物苯 比二手菸還多

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
根據史丹福大學的一項新研究，使用瓦斯爐的一個爐口，使室內致癌物苯的濃度增加，比二手菸所含苯的濃度還高。圖／紐約時報
根據史丹福大學的一項新研究，使用瓦斯爐的一個爐口，使室內致癌物苯的濃度增加，比二手菸所含苯的濃度還高。圖／紐約時報

紐約時報報導，根據一項新研究，使用瓦斯爐的一個爐口，使室內致癌物苯的濃度增加，比二手菸所含苯的濃度還高，這樣的濃度在戶外曾引起地方政府的調查。

史丹福大學杜爾可持續發展學院(Doerr School of Sustainability)的研究測量加州和科羅拉多州87戶人家瓦斯爐的苯排放量，發現天然氣和丙烷瓦斯爐排放的苯的室內濃度，經常超出世界衛生組織(WHO)和其他衛生機構設定的健康標準。

研究人員發現，在87戶中，大約有三分之一戶瓦斯爐的一個爐口開大火燒45分鐘，苯的室內濃度超出二手菸的最上層標準。研究人員指出，2020年大洛杉磯和科羅拉多前山脈(Colorado Front Range)地區學校測出類似濃度，引起地方政府調查。

帶領這項研究的卡什坦(Yannai Kashtan)指出，「這樣的濃度在戶外已引起公共安全問題，我們現在發現家中的瓦斯爐不斷在室內造成這樣的濃度」。

愈來愈多研究發現瓦斯爐造成室內空氣汙染及對健康的負面影響。瓦斯爐也會排放其他有害汙染物，像是二氧化氮、一氧化碳和甲醛，即便關掉爐子也可能釋出溫室氣體甲烷。去年12月發布的一項研究指出，美國12.7%的兒童氣喘與瓦斯爐有關。

紐約時報 氣喘

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