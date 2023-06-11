外媒：布林肯18日訪中 可能會習近平

美聯社及路透九日引述美國官員報導，美國國務卿布林肯下周將出訪中國大陸，進行外交會談，預定十八日抵北京，期間將會晤中方高官，包括中國外長秦剛，中國國家主席習近平也可能接見。白宮國安會發言人柯比接受「美國之音」（ＶＯＡ）專訪時對此表明，布林肯「殷切」想要訪問北京的理由之一，就是要看美中能否合作推動打開兩國軍方高層的溝通管道。

若成行 2018年來訪中最高官員

若這次能成行，布林肯將是自二○一八年美國前總統川普任內的國務卿龐培歐以來，訪中的美國最高層級官員。美國政治新聞網站Politico於八日報導，美國國務院仍正敲定布林肯訪中的細節。一名知情人士指稱，他可望在目前中東行結束後抵達北京。

柯比受訪時表示，他雖然不能代表布林肯或美國國務院發言，但是拜登對美中關係的改善感到樂觀，而關係改善必須從彼此對話開始。柯比說，美中的溝通管道雖未完全關閉，兩軍的軍事對話卻依然未能恢復，與中國保持溝通管道暢通，仍符合美國的國家利益。

美尋求情勢降溫 避軍事誤判

柯比說，當我們在南海、台灣海峽，以及在其他印太等美中兩軍存在高度緊張關係的局面時，會想要避免誤判和衝突。有鑑於此，需要雙方高官能夠致電對方。然而，目前我們還沒辦法這樣做，這非常令人遺憾，恐有人會因此受傷。因此，降溫緊張情勢，並重新開通那些相互聯絡的管道，符合美國的利益，也會努力去達成。

今年二月，因疑似中國間諜氣球飛越美國，後來被美國軍方擊落的事件，布林肯取消原定的訪中行程，而布林肯的中國行，原本是由習近平和拜登去年十一月在印尼峇里島「廿國集團」（Ｇ２０）高峰會場邊舉行「拜習會」時同意。

中：對雙方對話 持開放態度

美國國務院尚未對前述報導置評，至今也還沒正式宣布其相關行程；中國外交部同樣未予以證實，中國駐美大使館發言人指稱，館方沒有布林肯訪中的消息，但舉前述「拜習會」為例，表示中方對中美對話持開放態度，盼兩國相向而行，共同落實該峰會達成的重要共識。

華府智庫「保衛民主基金會」（ＦＤＤ）研究員辛格頓（Craig Singleton）在美國「外交政策」雜誌撰文寫道，拜登政府應該考慮用北京「能夠真正理解」的唯一語言：互惠及交易，取代共存和「護欄」般的詞彙。另一華府智庫史汀生中心研究員曼寧（Robert Manning）也建議，美中應以互惠措施為基礎，「一小步、一塊磚」地建立某種程度的信任。